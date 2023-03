Lyt til artiklen

Der kan meget vel ligge en milliardregning og vente på skatteyderne.

Børsen skriver, at eksperter nu for alvor er bekymrede for prisen på at tjekke og rette nye digitale ejendomsvurderinger.

»Det er ved at løbe fuldstændigt af sporet økonomisk. Jeg sidder lidt med en følelse af, at det er svært at se lys for enden af tunnelen,« siger Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universiet, til Børsen.

Indtil videre er der brugt 180 millioner kroner, men en meget større regning truer.

Skattestyrelsen er nemlig kun nået en tredjedel af sagsbehandlingen af 2020-vurderingerne igennem.

2022-vurderingerne danner grundlag for danskernes boligskat fra 2024 og skal lande i efteråret, mens 2020-vurderingerne skal bruges til, at man kan finde ud af, hvor meget boligejerne har betalt for meget i skat.

Cirka 1,7 millioner boliger skal have nye ejendomsvurderinger.

Thomas Booker har siddet med i et ekspertudvalg om ejendomsvurderinger og erhvervsejendomme. Han vurderer overfor Børsen, at regningen for de manuelle kontroller kan løbe op i 1,4 milliarder kroner.

Skatteminister Jeppe Buus (S) skriver i en mail til Børsen, at han ikke forventer, at Skattestyrelsen skal finde flere penge som følge af de manuelle opgaver med de digitale ejendomsvurderinger.