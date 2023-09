Omkring fem milliarder danske kroner er på vej fra Meta og Facebook til facebookbrugere.

Det har stået klart siden marts i år, hvor en dommer i den amerikanske delstat Californien vendte tommelfingeren op for den aftale, der lå på bordet.

Og nu står det så klart, hvor mange der har nået at ansøge om at få del i pengene i aftalen.

En aftale, der er indgået, efter amerikanske forbrugere har sagsøgt Facebook i et massesøgsmål.

Desværre – kan man fristes til at sige – er det et beløb, der skal deles ud over en lang række facebookbrugere, der har benyttet platformen i USA mellem 2007 og 2022.

Under et retsmøde torsdag i sidste uge oplyste gruppens advokat ifølge The Hill, at mere end 28 millioner krav blev indgivet, før fristen udløb i august.

Af disse 28 millioner krav er omkring 17 millioner indtil videre blevet foreløbigt godkendt til at få del i pengene.

Efter udgifter til advokater og andet er der stadig en stor pose penge tilbage, men dividerer man beløbet med de mange krav, vil beløbet ikke længere føles så stort for den enkelte.

Et lille regnestykke med de 17 millioner forhåndsgodkendte krav giver små 300 kroner per person, og det er nok endda højt sat. Advokater oplyste under retsmødet, at de forventer en medianudbetaling på omkring 30 amerikanske dollar, altså lidt over 200 kroner per person.

Alle får dog ikke lige mange penge. Beløbet uddeles efter, hvor lang tid man har haft en facebookbruger i perioden – jo længere, jo flere penge.

Selvom søgsmålet er indgivet i USA, betyder det dog ikke, at der kun er penge på vej til amerikanere.

Adgangen til de penge, Meta har indvilget i at betale, kommer af at have benyttet Facebook i USA i perioden. Så hvis du har boet der, været på ferie eller været på udveksling har du måske også bemærket et opslag i dit Facebook-nyhedsfeed, hvor du kunne skrive dig op.

Det er dog for sent nu, hvis det ingen klokker ringer, da fristen er udløbet.

Meta gik med til at betale beløbet i massesøgsmålet, der gik på, at Facebook havde tilladt, at brugeres private data blev delt med tredjeparter.

Det mest opsigtsvækkende eksempel på det var Cambridge Analytica-skandalen, hvor det kom frem, at konsulentfirmaet Cambridge Analytica havde høstet op mod 87 millioner facebookbrugeres private data og brugt dem til Donald Trumps valgkamp i 2016 for at blive præsident.