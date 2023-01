Lyt til artiklen

Så skal vi til det igen: Klokken 12.00 stiller regeringen sig frem på en pressekonference og annoncerer inflationshjælp, der forventes at løbe op i nogle milliarder kroner.

I følge Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T., kan vi forvente at være meget klogere på, hvem der skal have penge, kort efter klokken 12.

»Det her er en kriseregering, og for at holde den fortælling kørende skal de præsentere noget, som er meget konkret, og som kan gennemføres inden for rimelig kort tid,« siger Joachim B. Olsen:

»Jeg tror, det bliver ret målrettet hjælp. Det bliver til dem med de laveste indkomster og pensionister eksempelvis.«

I regeringsgrundlaget udpeger regeringen konkret pensionister, der får ældrecheck, som en gruppe, der står til at få mere inflationshjælp.

Også trængte børnefamilier og husstande, der opvarmer med træpiller, gas og andre opvarmningsformer, der er eksploderet i pris, kan umiddelbart forvente at få hjælp.

Men hvor meget – og om der er andre, der kan se frem til inflationshjælp – er endnu uvist.

»Men jeg tror, vi er en del klogere efter pressemødet. Jeg tror ikke, det bliver sådan noget overordnet og abstrakt noget. Jeg tror, det bliver ret konkret,« siger Joachim B. Olsen:

»Det skal være hjælp, som kan sendes ud på rimelig kort tid, fordi det er nu og her, at krisefortællingen kører. Så det bliver en målrettet indsats, som kan eksekveres med det samme.«