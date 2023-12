80-årige Nicolas Puech, der er efterkommer efter Thierry Hermés, skaberen af luksusmærket Hermés, er god for mere end 89 milliarder danske kroner.

En sum penge, han tidligere planlagde at efterlade til en velgørenhed, men nu har fået helt andre planer for.

Franske Nicolas Puech har nemlig tænkt sig at adoptere sin 51-årige, marokkanskfødte tidligere gartner.

Til den unavngivne gartner vil han så efterlade halvdelen af sin gigantiske formue. Det skriver schweiziske medier ifølge The Guardian.

Det var ellers penge, der oprindeligt var tiltænkt den velgørende fond The Isocrates Foundation, Nicolas Puech selv har været med til at starte. Og for hvem han i dag sidder som bestyrelsesformand.

Den velgørende fond, som arbejder for at udbrede journalistik i det offentliges interesse og graverjournalistik, har modsat sig, at Puech får annulleret testamentet, der tilgodeså dem.

»Fra et juridisk synspunkt forekommer den bratte og ensidige annullering af en arveaftale ugyldig og ubegrundet,« lyder det fra fonden i en udtalelse.

»Fonden har modsat sig dette, men har ladet døren stå åben for diskussion med sin grundlægger og formand.«

Nicolas Puech har ikke selv fået nogle børn, og er ikke i kontakt med sin biologiske familie.

Milliardæren anser den unavngivne gartner, der har kone og to børn, som sin søn, og det kan altså blive en potentielt meget lukrativ familiefornemmelse for den tidligere gartner.