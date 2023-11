Den stenrige direktør i Saxo Bank og ø-ejer, Kim Fournais, går nu også ind i debatten om den skattereform, SVM-regeringen mandag præsenterede.

Ikke overraskende er det den meget omtalte top-topskat, der får kniven.

»Det er en god nyhed for Danmark, at man endelig tager fat og sænker skatten over en bred kam. Top-topskatten er dog en top-top tåbelig ide. Både økonomisk og ikke mindst moralsk. Vi har brug for folk, der tør drømme stort og skabe vækst og arbejdspladser,« siger Kim Fournais.

Han er dermed den næste rigmand med skarp kritik af top-topskatten.

Her er Kim Fournais på sit kontor i Saxo Banks hovedkvarter, der ligger i Hellerup. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Her er Kim Fournais på sit kontor i Saxo Banks hovedkvarter, der ligger i Hellerup. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Iværksætteren Jacob Risgaard, der er kendt fra Løvens Hule på DR, revser top-topskatten, og serieiværksætteren Martin Thorborg har direkte meldt ud, at han vil sørge for, at han ikke får over 2,5 millioner kroner i løn, så han undgår top-topskat.

Kim Fournais oplyser, at han betaler fuld skat i Danmark, og at han ikke vil gøre noget for slet ikke at betale top-topskatten.

Saxo Bank-bossen mener dog, at regeringen sender et fjendtligt signal.

»Det sender et helt fejlagtigt og direkte fjendtligt signal til unge, talentfulde danske ledere - og til danske ledere generelt,« siger Kim Fournais, der er kendt for at have meget liberale holdninger.

Han mener, at top-topskatten sender et signal om, at dygtige højtlønnede danskere skal rejse ud af landet.

»Det er på alle måder uigennemtænkt og usympatisk. Jantelov og symbolpolitik på fuld udblæsning,« siger milliardæren, og raser over SVM-regeringen.

»Det er jo ikke fordi, at den skaffer penge i kassen i et samlet statsbudget på over 1000 milliarder, men alene fordi visse politiske partier har et behov for at fodre den indre svinehund.«

Kim Fournais, du har styrtende med penge, kan du ikke godt forstå, hvis folk bliver forargede over, at du er så kritisk over for top-topskat til dem, der tjener mest?



»Det kan jeg faktisk ikke. Min kritik af top-topskatten har intet med min privatøkonomi at gøre. Jeg skal nok klare mig,« siger han og tilføjer:

»Jeg synes, det vil være meget trist, hvis det, at man har tjent penge på at bygge en stor virksomhed og fra grunden, der årligt bidrager med mere end 700 mio. kr. i skatter, skulle diskvalificere en fra at deltage aktivt i samfundsdebatten.«

På mandagens pressemøde, hvor skattereformen blev præsenteret, var der da også en erkendelse af, at top-topskatten ikke var den 'smukkeste blomst i buketten', altså forstået som skattereformen.

»Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det ikke er den smukkeste blomst, der er i buketten«, sagde økonomiminister Troels Lund Poulsen (V) om top-topskatten.

