Pakkekalenderen skal fyldes op med 24 små pakker, som gerne må være lidt farverige og sjove.

Og her kan det være let - og billigt - at finde små finurligheder som modellervoks og monsterslim i netbutikker.

Men Miljøstyrelsen advarer nu imod at købe legetøj og plejeprodukter i netbutikker uden for EU efter at have fundet ulovlige kemikalier i en række tilfælde.

Derfor lanceres nu en kampagne, som skal guide forbrugerne uden om børneprodukter med skadelig kemi.

- Alt for mange netbutikker uden for EU sælger legetøj med kemikalier i, fortæller miljøminister Lea Wermelin og fortsætter:

- Nu hvor danske forældre skal i gang med at købe julegaver og pakkekalendergaver på nettet, hvor de tror, de danske regler er gældende, giver vi dem information om, at man skal kigge sig for.

Problemet er, at netbutikkerne uden for EU ikke skal leve op til EU-lovgivningen. Det gælder udenlandske sider om Wish, Amazon, Light in the Box og Alibaba.

Der er fundet ulovlige mængder af blandt andet ftalater, som kan virke hormonforstyrrende, og stoffet bor, som kan være skadeligt for forplantningsevnen.

På det nye kampagnesite deler Miljøstyrelsen i samarbejde med en række medlemmer af Kemikalieforum gode råd til at styre uden om de ulovlige stoffer i legetøj, kosmetik og plejeprodukter.

- Mit bedste råd er, at man handler i netbutikker, der har hjemme i EU, for der har vi fælles regler, siger Lea Wermelin.

Det er derfor en god idé at tjekke, hvilken information der står om sælgeren. Og hvis det ikke er til at finde, bør alarmklokkerne ringe.

Claus Jørgensen er projektchef hos Forbrugerrådet Tænk Kemi, som også deltager i kampagnen.

- Vi har kigget på forskellige onlineportaler, og vi fandt ftalater, som ikke må være i legetøj, i en tredjedel af tilfældene.

- I balloner fandt vi også de ulovlige stoffer nitrosaminer og nitroserbare stoffer, som virker kræftfremkaldende, fortæller han.

Derfor lyder rådet også, at du holder dig inden for EU, når der skal købes legetøj. Det er særligt vigtigt, når det gælder sager til børn, fordi de er mere sensitive.

Derudover skal du være ekstra påpasselig, når det gælder børn under tre år, som kan finde på at putte legetøjet i munden.

- Især hvis det er blødt plastlegetøj, er der risiko for, at det kan indeholde ftalater, siger Claus Jørgensen.

Han råder til at forhøre sig om indholdsstoffer i butikken eller på webshoppen. Mærk efter, om virksomheden har styr på det, de sælger.

- Vær også kritisk ved nye diller som eksempelvis squishies eller slim, siger han.

