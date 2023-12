Danske mikrobryggerier er pressede i øjeblikket, og stribevis er enten bukket under og er gået konkurs, mens andre lukker eller forsøges solgt.

Inden for de seneste 12 måneder er mindst 18 danske bryggerier enten gået konkurs, er lukket, solgt eller sat til salg.

Det skriver Philip Hulgaard, som er en af to stiftere af mikrobryggeriet ÅBEN, i en facebook-opdatering. Han har lavet en optælling.

Philip Hulgaard begræder udviklingen, men han forventer ikke, at lukningerne nu er et overstået kapitel for branchen.

»Det er for mange gode venner og kollegaer, som vi har måttet sige farvel til,« konstaterer Philip Hulgaard i sit opslag.

Philip Hulgaard bemærker, at det kan være 'sært' at høre, at branchen for craft beer er presset på et tidspunkt, hvor produkterne aldrig har været mere populære blandt danskerne.

Han understreger imidlertid over for B.T., at man ikke skal tolke hans opråb som en klagesang, for udviklingen er naturlig.

Så hvorfor er det gået, som det er?

»Der er sket to ting sideløbende. Craft beer er blevet mere og mere populært, og vi har i løbet af få år fået opbygget en stor bryggekapacitet. Der kommer så mange gode varer ud,« siger Philip Hulgaard til B.T.

»Men der er i sagens natur også kommet en større konkurrence og et større prispres i forhold til hinanden,« tilføjer han.

Samtidig er branchen blevet ramt af ydre omstændigheder – coronapandemien og senest krigen i Ukraine.

»Det har skabt et stort pres på alle produktionsvirksomheder, og mikrobryggerierne er meget energitunge,« forklarer Philip Hulgaard.

»Så vi har oplevet, at alle råvarer – alt – flyver op i pris. Alting er blevet 5-10-20 procent dyrere, og samtidig har den øgede konkurrence gjort, at man ikke bare har kunnet sætte priserne op,« siger han.

Det har gjort det økonomiske råderum mindre, og det er det, som nu koster stribevis af bryggerierne livet, konstaterer Philip Hulgaard.

Skyldes problemerne, at danskerne ikke længere er villige til at betale for kvalitet?



»Man kan sige, at danskerne er gode til finde gode tilbud. Men det kan være svært at kende forskel på tingene,« forklarer Philip Hulgaard.

»Når man kan købe en dåse IPA i Netto for 20-25 kroner, så er det vanskeligt for os at sælge IPA til 50-60 kroner.«

»De hedder jo næsten det samme, og de har måske samme farve, så forbrugerne kan nemt tro, at det er det samme produkt, selv om der kvalitetsmæssigt er stor forskel. Det er svært at godtgøre, at man skal tage to-tre gange så meget,« understreger han.

Philip Hulgaard forklarer i samme åndedrag, at der er stor forskel på, hvor meget danskerne er villige til at betale for et glas rødvin og et glas øl , når de går på restaurant.

»Hvis vi vil tage 120 kroner for en øl på en restaurant, falder folk ned fra stolen,« konstaterer han.

Hvilken udvikling vil vi se inden for de næste 12 måneder?

»2024 kan godt blive det første år længe, hvor vi ser en nedgang i antallet af bryggerier i Danmark,« spår Philip Hulgaard.

»Hvis man skal give et øjebliksbillede fra branchen, så er det måske, at alle er ude og finde ud af, hvad man skal satse på – lokal distribution, barer og restauranter, produkter.«

»Vi vil nok se, at folk fokuserer på at gøre færre og mindre ting,« slår han fast.

Hos Bryggeriforeningen fortæller direktør Nick Hækkerup, at medlemstallet faktisk er stigende.

Men han oplever dog de præcist samme udfordringer for bryggerierne, som Philip Hulgaard: Stigende energipriser, stigende råvarepriser, stigende transportpriser.

Nick Hækkerup forklarer, at Bryggeriforeningen udover at rådgive medlemmerne i det daglige også arbejder på flere politiske fronter for at hjælpe.

Blandt andet håber han på, at man kan få fjernet det gebyr, som bryggerierne skal betale, når de for første gang får kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen. Et gebyr, peger han på, som andre brancher ikke skal betale.

»Der er lige nu en ekspertgruppe, som ser på mulige besparelser på erhvervsstøtteordningen. Her findes den såkaldte moderationsordning, som blandt andet betyder, at små bryggerier får en rabat,« forklarer Nick Hækkerup.

Nick Hækkerup, direktør i Bryggeriforeningen, fotograferet i Bryggeriforeningens have i Carlsbergbyen. Foto: Mathias Svold Vis mere Nick Hækkerup, direktør i Bryggeriforeningen, fotograferet i Bryggeriforeningens have i Carlsbergbyen. Foto: Mathias Svold

»Vi er nervøse for, at regeringen i sin iver efter at finde besparelser vil kaste sig over den rabat, for hvis den bliver fjernet, så vil det for middelstore bryggerier betyde flere hundredetusinde kroner, og det vil sende mange fra sorte til røde tal,« konstaterer han.

Derudover følger Bryggeriforeningen nøje en udvikling i EU, som kan blive rigtig dyr for de små bryggerier. Det er risikoen for, at EU vil tvinge bryggerierne til at sælge deres øl i plastikflasker.

»Det vil betyde, at vores medlemmer er nødt til at investere i nyt produktionsudstyr, og det vil også ramme hårdt,« forklarer Nick Hækkerup.