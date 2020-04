Som så mange andre flyrejsende gik 24-årige Mikkel Østergaards flybilletter fløjten, da coronakrisen for alvor begyndte at rase i starten af marts.

Han skulle have været en tur til Budapest 8.-11. april, men den blev aflyst. Mens Mikkel ventede på at høre nærmere om sin billet, tog situationen en bizar drejning.

En dag kunne Mikkel pludselig læse sig til, at alle afgange med Austrian Airlines, som er det selskab, han skulle flyve med, var aflyst frem til den 20. april.

»Det var lidt mærkeligt, at jeg ikke var blevet kontaktet af nogen, men jeg gik ind og tjekkede min booking. Der kunne jeg se, at jeg var ombooket til en helt anden rejse end den, jeg havde bestilt,« forklarer Mikkel Østergaard.

Mikkel aner ikke, hvad han skal stille op. Foto: Privat

Mikkel havde betalt 1.700 kroner for at flyve København-Wien-Budapest tur/retur.

Nu var han ombooket til en rejse fra Frankfurt til Wien på udrejsen og Wien-Frankfurt-København på hjemrejsen.

Mikkel var forbløffet. Hans endestation, Budapest, var forsvundet fra rejsen.

»Jeg tog kontakt til Supersaver, som er der, jeg købte billetten. De har lukket alle telefoner og svarer ikke på mine mails,« siger Mikkel Østergaard:

»Så kontaktede jeg Austrian Airlines. De fortalte, at det er en robot, der har booket rejsen om, og at de ikke er ansvarlige for at refundere mig. De siger, det er Supersavers ansvar.«

Nu sidder Mikkel tilbage og aner ikke, hvad der skal ske.

»Man føler, at de prøver at snyde en. Det handler ikke så meget om de 1.700 kroner. Det handler om, at man er magtesløs. Det er mærkeligt, at ingen vil hjælpe.«

På samme måde som Mikkel sidder potentielt tusinder af flypassagerer, der har bestilt flybilletter på billetbørser som Travelgenio, Supersaver og lignende, lige nu i total uvished.

Når kunderne henvender sig til flyselskaberne for at få penge tilbage for aflyste fly, siger mange flyselskaber, at kunderne skal have deres penge tilbage af den side, hvor de har købt billetten.

Mange af billetsiderne peger så tilbage på flyselskaberne.

Dermed er kunderne endt som lus mellem to negle.

Firmaet Flyhjælp har de seneste uger taget Mikkel og mange andre danskeres sager og forsøger nu at få kompensationen til deres klienter. Her mener man, sagen er klar:

»Flyselskaberne har det med at fralægge sig ansvaret. Men forordningen for flypassagerers rettigheder er ganske klar: Flyselskabet skal sørge for at refundere flypassagererne,« siger Rune Strøm Danvold, advokat ved Flyhjælp.

I Forbrugerrådet Tænk oplever man en del lignende situationer i forbindelse med coronakrisen.

»Vi ser desværre, at flyselskaberne kommer med alle mulige fantasifulde løsninger. Vi har forståelse for, at de er hårdt ramt økonomisk, men vi har nogle EU-regler, som er klokkeklare,« siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

Han mener, at det i udgangspunktet er korrekt at tage fat i den side, hvor man har købt billetterne. I mange tilfælde hjælper siderne med at få penge tilbage fra flyselskabet.

Advokat vurderer: Her er dine rettigheder Flyhjælps advokat Rune Strøm Danvold vurderer passagerernes rettigheder og henviser til forordning nummer 261/04. “For det første vil flypassagererne være berettigede til at modtage økonomisk kompensation, der er fastsat i forhold til flyvningens længde. Flyselskabet kan dog undgå dette ved enten at orientere flypassagererne om aflysningen senest 14 dage før afgang, alternativt tilbyde flypassagererne en hurtig omlægning af flyvningen, der stort set svarer til de oprindelige flyvetider. For det andet skal flyselskabet hurtigst muligt tilbyde flypassagererne valget mellem tre muligheder. 1.) Refusion af billettens pris, 2.) Omlægning af flyvningen ved førstgivne lejlighed eller 3.) Omlægning af flyvningen til et senere tidspunkt efter flypassagerernes valg.”

»Man har krav på at få sine penge tilbage hurtigst muligt, efter flyrejsen er blevet annulleret. Og det er i sidste ende flyselskabet, som skal kompensere kunden,« siger Vagn Jelsøe.

Han har et par råd til alle, som lige nu ikke kan få klar besked.

»Slå koldt vand i blodet. Hvis man kan bevise, at man har reageret, kan man gøre krav på sine penge i op til tre år,« siger Vagn Jelsøe:

»Og hvis flyselskaberne så ikke vil betale tilbage, som de skal, så kan man klage til Trafikstyrelsen. De er myndighed på området, og der er det gratis.«