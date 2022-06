Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Midt i et historisk prispres på alt fra fødevarer til energi er mange danskere begyndt at skulle prioritere lidt hårdere i deres økonomi.

Behøver man virkelig spise bøf en gang om ugen? Behøver man råde over fire streamingtjenester? Og kan man i virkeligheden leve med en lille flænge i skærmen på sin smartphone uden at købe en ny?

For mange er svaret på det sidste spørgsmål i stigende grad et rungende ‘ja’.

I takt med at inflationen er steget, er stadig flere forbrugere begyndt at drosle markant ned for købet af nye smartphones.

I Danmark har interessen for at købe nye telefoner været nedadgående i over et år, og specielt de seneste måneder er interessen for nye smartphones faldet drastisk, lyder det fra Nicholas Frederiksen, direktør for Mobilselskabet ApS.

Årsagen ligger umiddelbart lige for: Når alt stiger i pris, er en ny telefon til op mod 12-14.000 kroner ikke øverst på listen over ting, vi går ud og bruger penge på.

I Danmark har vi det med at købe iPhones og Samsung Galaxy-telefoner i stor stil, som gerne ligger i prisklassen 8.000 til 14.000 kroner, når de lige er kommet på markedet.

Men mindre kan altså også gøre det.

Steen Jørgensen fra Mobilsiden.dk giver dig her syv alternativer til iPhone og Samsung Galaxy-telefoner, som i nogle tilfælde godt nok samlet set er lige i underkanten af at have samme allroundkvalitet, men hvor du til gengæld hurtigt sparer både 3.000 og 4.000 kroner på at vælge klogt.

Vi starter med de dyreste alternativer og slutter i den billige ende.

Motorola Edge 30 pro – pris fra 5.200 kroner

Motorola Edge 30 pro. Vis mere Motorola Edge 30 pro.



Styrker

Skærm

Kamera

Brugervenlig

Hastighed i brugerflade

Batteritid og lynopladning med 68 W

»Motorola Edge 30 Pro er helt på niveau med de nyeste iPhones og Samsung Galaxy-telefoner.«



Xiaomi 12 – pris fra 5.000 kroner

Xiaomi 12. Vis mere Xiaomi 12.



Styrker

Skærm

Kamera

Hurtig brugerflade

Hurtig opladning med 65 W

»Xiaomi 12 er helt på niveau med de nyeste iPhones og Samsung Galaxy-telefoner og på enkelte punkter er den bedre.«

OnePlus Nord 2T 5G – pris fra 3.100 kroner

OnePlus Nord 2T 5G. Vis mere OnePlus Nord 2T 5G.



Styrker

Kamera

Brugervenlig

Hurtig brugerflade

Lynhurtig opladning med 80 W

»OnePlus Nord 2T er generelt lidt under niveau i forhold til de nyeste iPhones og Samsung Galaxy-telefoner, men på et par punkter er den bedre.«



Motorola Edge 30 – pris fra 3.500 kroner

Motorola Edge 30. Vis mere Motorola Edge 30.



Styrker

Designet

Skærmen

Brugervenlig

Unikke funktioner

Lynopladning med 33W

»Motorola Edge 30 er generelt på niveau med de nyeste iPhones og Samsung Galaxy-telefoner, men på et par punkter er den lidt dårligere.«



Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – pris fra 2.400 kroner

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Vis mere Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.



Styrker

Skærm

Kamera

Hastighed i brugerflade

Batteritid og lynopladning med 67 W

»Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G er på niveau med de nyeste iPhones og Samsung Galaxy-telefoner.«



OnePlus Nord CE 2 Lite 5G – pris fra 2.499 kroner

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Vis mere OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.



Styrker

Skærm

Brugervenlig

Hastighed i brugerfladen

Batteritid og lynopladning med 33 W

»OnePlus Nord C2 Lite er generelt lidt under niveau i forhold til de nyeste iPhones og Samsung Galaxy-telefoner, men på et par punkter er den bedre.«



Motorola Moto G71 5G – pris fra 2.000 kroner

Motorola Moto G71 5G. Vis mere Motorola Moto G71 5G.



Styrker

Skærm

Unikke funktioner

Hastighed i brugerflade

Batteritid og lynopladning med 30W

»Motorola Moto G71 5G er generelt lidt under niveau i forhold til de nyeste iPhones og Samsung Galaxy-telefoner, men på et par punkter er den bedre.«