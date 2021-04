Det er ikke mere end tre måneder siden, at store dele af den danske befolkning senest sad klistret til stole omkring middagsborde og indtog forbløffende store mængder mad over jul og nytår.

I disse påskedage sidder vi der så igen. Påsken er en periode, hvor det ene store frokostbord afløser det andet. Men der er dog afgørende forskelle på jule- og påskebordet.

Vores favoritter på tallerkenen skifter karakter.

»Vi spiser markant mindre kød end til jul. Der er mindre steg, der er mindre svin, og det hele er lidt lettere og mere forårsagtigt,« siger Thomas Alcayaga, kok og madblogger på madetmere.dk., og uddyber:

»Traditionen er, at vi spiser en del mere fisk omkring påske, og vi spiser også en del mere hønsekød.«

Men hvad er det præcis så for en mad, vi bedst kan lide på tallerkenen til en påskefrokost?

Det kommer lidt an på, om vi køber den ude eller selv laver den, tyder meget på.

B.T. har været i kontakt med Morfars Smørrebrød i Aarhus, smørrebrødsforretningen TH Sørensens på Amager og Hallernes Smørrebrød i Torvehallerne og spurgt til, hvad kunderne helst vil have.

Thomas Alcayaga er madblogger og anmelder i B.T.s testunivers 'Det bedste af det billige. Foto: Jon Wiche Vis mere Thomas Alcayaga er madblogger og anmelder i B.T.s testunivers 'Det bedste af det billige. Foto: Jon Wiche

Også dagligvarekæderne Dagrofa og Salling Group har givet et lille indblik i, hvilke stykker smørrebrød de sælger flest af.

Blandt de tre smørrebrødsforretninger og Salling Group er svaret entydigt:

Fiskefilet med remoulade er klart nummer et.

Et stykke med æg og rejer ligger også solidt til på hitlisten – hos Dagrofa er det sågar den mest solgte mad.

»Fiskefileten er en mad, som alle kan lide. Det er også min personlige favorit. En fiskefilet stegt i smør er fantastisk,« siger Thomas Alcayaga:

»Det er lidt det samme med æg og rejer. Det er let, lækkert og simpelt.«

Langt de fleste danskere står dog selv for at sætte menuen sammen på påskebordet. Det betyder, at der også kommer lidt andre ting i spil.

En rundspørge blandt landets supermarkeder viser, at æg, rejer, sild, fiskefilet, snaps og lammekød blandt andet er nogle af de varer, som for alvor ryger i kurven op til påske.

Fiskefilet på rugbrød er det mest solgte stykke smørrebrød mange steder i landet Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Fiskefilet på rugbrød er det mest solgte stykke smørrebrød mange steder i landet Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Især to ting bliver pludselig noget for alle generationer i samfundet.

»Silden har julen og påsken som højtider. Karrysild og snaps er normalt noget, som folk over 55 indtager. I påsken bliver det bredt ud til alle aldersgrupper,« forklarer Lars Aarup, analysechef for Coop, der blandt andet driver Fakta, SuperBrugsen, Irma og Kvickly-kæderne.

Og netop sildemad er en af de madder, der ligger på rigtig mange tallerkener, når der er tale om et hjemmelavet påskebord, forklarer Thomas Alcayaga.

»Det er både stegte sild, hvide sild og karrysild. Det fylder rigtig meget. Og det er nok mest karrysild. For selv dem, der ikke rigtig spiser sild, kan lide det, når det er druknet i karrysovs,« lyder det.

I år vil rigtig mange påskefrokoster foregå i mindre forsamlinger på grund af corona-restriktioner.

I den forbindelse har Thomas Alcayaga et godt bud på, hvordan man sætter et godt bord sammen.

»Hvis det er et begrænset antal mennesker, vil jeg sige: hellere lidt, men godt. Der er tre madder. Den ene er en med karrysild, hvor man kommer et smilende æg på med urter og selleri,« siger Thomas Alcayaga:

»Den næste mad er hønsesalat. Det kan alle lide. Så put lidt sprødt kyllingeskind på toppen og noget stenbiderrogn. Nummer tre er en mad med roastbeef. Det kan alle lide.«