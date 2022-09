Lyt til artiklen

Du kan gå en vinter i møde uden varme og en tårnhøj elregning.

Men til gengæld kan du flyve til London for under en halvtredser.

En billet fra Aalborg til London tur-retur koster i uge 40 sølle 42 kroner inklusive skatter og afgifter. Det skriver Finans på baggrund af Dansk Flyprisindex, der udgives af prissammenligningssiden Travelmarket.dk.

Det er den laveste pris, der nogensinde er udbudt på den distance.

Det er så lav en pris, at det er dyrere at tage en taxa fra Aalborgs midtby og ud til lufthavnen. Der er seks kilometer, og det koster mere end tre gange så meget som selve flyturen.

De billige priser er ikke kun til London. Også en tur-retur rejse til Stockholm fra Aalborg kan erhverves for den nette sum 92 kroner i uge 40.

Dansk Flyprisindex udgiver hver fjerde uge et overblik over de billigste flybilletter tur-retur til de 10 mest populære europæiske og oversøiske destinationer.

En forklaring på de ekstremt billige flypriser er, at der fortsat er stor kapacitet, og at efterspørgslen ikke kan følge med. Det er med til at presse priserne ned.

Blandt de øvrige billige destinationer er en tur fra Billund til Wien for 149 kroner og København-Stockholm til 242 kroner