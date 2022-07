Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag stod det klart, at danskerne lige nu, med et inflationstal på 8,2 procent, oplever den højeste stigning i forbrugerpriserne siden 1983.

Stigningen betyder, at prisudviklingen i samfundet nu er omkring fire gange højere end målsætningen. Den Europæiske Centralbank, som Nationalbanken følger, går nemlig efter en inflation på cirka to procent.

Mens priserne på massevis af varer for alvor skyder i vejret, er der dog fortsat steder, hvor prisen falder. Det skriver Finans.

Varmeapparater og klimaanlæg topper listen med et prisfald på hele 12,4 procent, mens et noget mindre fald kan ses i kategorien 'tøj til småbørn (0-2 år) og (3-13 år)'. Her er priserne dykket med 0,4 procent.

Herimellem findes – blandt andet – bøger, tablets, international flyvning, ure, medicinske produkter og blomster og planter, Her er der sket et fald på mellem 8,3 og 0,5 procent.

Ifølge Danske Banks chefanalytiker og privatøkonom Louise Aggerstrøm kan prisdykkene på disse varegrupper foruden »benhård konkurrence« skyldes, at online shopping gør det nemt at sammenligne priser på kryds og tværs, hvorfor man hurtigt kan finde ud af, hvor der er flest penge at spare.

Der er flere grunde til de voldsomme prisstigninger, vi har set de seneste måneder.

En af dem er coronapandemien og dens mange nedlukninger, der har givet store forstyrrelser i verdensøkonomien. Senest har Ruslands invasion af Ukraine desuden skubbet yderligere til priserne på eksempelvis energi og fødevarer.