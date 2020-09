Der udbrød noget nær stormløb mod borger.dk, da beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard tirsdag morgen pludselig annoncerede, at danskerne – to dage før planlagt – kunne søge om at få udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge.

Tirsdag middag var der 290.000 penge-glade danskere i kø. Men det, der bliver en fest for nogle, bliver et skattesmæk for andre.

Og der er faktisk langt flere, der bliver berørt af skattefars lange arm, end man skulle tro.

Et overblik over, hvor meget hver enkelt dansker står til at få udbetalt i feriepenge alt efter månedlig indkomst, fortæller en interessant historie.

Når du følger udbetalingen løntrin for løntrin fra 20.000 om måneden før skat hele vejen op til 45.000 kroner om måneden, stiger det udbetalte beløb konstant.

Men så sker der noget. Herfra begynder det beløb, den enkelte får udbetalt i tre ugers feriepenge, at falde.

Hvis du eksempelvis tjener 45.000 kroner om måneden før skat, får du 20.600 kroner udbetalt.

Tjener du 1.000 kroner mere om måneden – altså 46.000 kroner før skat – falder det udbetalte beløb med 1.100 kroner til 19.500 kroner.

Og tjener du 48.000 kroner før skat om måneden, er dykket relativt stort: Her får du 16.700 kroner udbetalt, viser beregninger fra Danske Bank.

Altså: 3.900 mindre, end hvis du tjente 3.000 kroner mindre om måneden.

Dykket i kurven over udbetalinger fortsætter faktisk så længe, at du skal helt op og tjene 60.000 kroner før skat om måneden, før du igen er tilbage på at få 20.600 kroner udbetalt.

»De her mennesker løber jo ind i topskatten. Dem, der ligger lige under topskattegrænsen, betaler en marginalskat på 43 procent i gennemsnit. Dem over topskattegrænsen betaler godt 56 procent,« forklarer Mads Lundby Hansen, cheføkonom i den liberale tænketank Cepos:

»Det er desværre konsekvensen af, at regeringen har afvist fagbevægelsens forslag om at beskatte alle feriepengene med en flad skat på 38 procent. I stedet har regeringen bestemt, at feriepengene skal beskattes normalt. Dermed bliver rigtig mange skubbet op i topskatten og en marginalskat på 56 procent.«

Han forklarer, at omkring 85.000 danskere bliver sendt op i topskatten på grund af de tre ugers feriepenge.

Men også nogle af dem, der ligger under topskattegrænsen, betaler mere i skat end andre.

En model for beregning af marginalskatten, som Cepos har udarbejdet, viser, at alle, der tjener mellem 375.000 og 578.000 kroner om året, betaler knap 43 procent i skat, når de skal have deres feriepenge udbetalt.

Tjener du under 375.000 kroner om året, betaler du i stedet kun 39 eller 40 procent i marginalskat.

Det betyder altså, skatteskruen allerede fra en årsindkomst på 375.000 kroner om året så småt begynder at stramme.

I følge Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, er det bedst for samfundsøkonomien, hvis alle vælger at få pengene udbetalt.

Men hun siger også, at man skal tænke sig om.

»Der er en del skattemæssige effekter af at få de her penge udbetalt, og det skal man selvfølgelig tænke over. Det må jo være op til den enkelte at finde ud af, hvordan man bedst forvalter sin økonomi,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, men uddyber:

»Men hvis man eksempelvis er topskatteyder og så vælger at lade dem stå indtil pensionsalderen, så skal man huske, at man sagtens kan ende med at betale topskat til den tid også, fordi alle pengene også kommer ud på én gang til den tid.«