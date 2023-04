»All Good Things (Come to an End)« sang Nelly Furtado uden parentesen i sin storhedstid i 2006.

Og netop den filosofi har Microsoft netop annonceret, at styresystemet Windows 10 også vil følge.

Og det er ikke et helt ukendt styresystem.

I 2022 blev det anslået, at omkring 71 procent af verdens computere kørte på styresystemet, men snart skal det være slut.

I 2025 vil Microsoft således ikke længere lave opdateringer til det populære styresystem, og det betyder, at Windows 10-brugere derefter bør finde et andet styresystem, da vigtige sikkerhedsopdateringer ikke længere vil komme.

Indtil 14. oktober 2025 vil de vigtige månedlige sikkerhedsopdateringer fortsat komme, lover Microsoft.

Og derefter kan du også stadig bruge Windows 10, lover de. Det vil bare være usikkert, og du vil lettere kunne få virus og andre slemme ting.

I stedet bør man installere Windows 11, der er Microsofts seneste styresystem, som de først begyndte at udgive i oktober 2021.

Det er helt gratis, hvis du har Windows 10, og din computer i øvrigt kan trække det.