Paul Cunningham, der er chefkok på den tostjernede michelinrestaurant Henne Kirkeby Kro, har udviklet en burger for McDonald’s.

»Lige for tiden har vi alt for mange mørke dage i vores liv. Jeg har bare lyst til at lave noget sjovt, få noget solskin og danse lidt disco. Og jeg havde brug for at lave noget andet end det, jeg plejer. Der kan godt gå for meget foie gras og kaviar og champagne i mit liv,« siger han i et interview i Politiken.

Den britiske mesterkok kom til Danmark for snart 30 år siden, og siden da har han hevet den ene michelinstjerne efter den anden hjem til landets restauranter.

Tendensen er dog ikke ny - for nylig begyndte også René Redzepi på Noma at lange cheeseburgere over disken.

Men Paul Cunninghams McDonald’s-burger bliver noget andet, fortæller den 51-årige kok

Den er ikke et forsøg på at lave fastfood om til gourmet og skulle være mere »mainstream«.

Burgeren får navnet Homestyle Bearnaise og bliver lanceret i de danske McDonald’s-restauranter den 19. Januar.

Den kan købes frem til 12. april og kommer til at koste 60 kroner.

Kokken Paul Cunningham. Foto: Thomas Freitag

»Det bliver en slags bøf bearnaise – bare som burger,« siger Paul Cunningham.

Burgeren består af en briochebolle, en røget løgpuré på bunden, nogle små tynde og sprøde pomfritter, en slags tandstikker, så salat og pickles, så bøffen, så en bearnaisesovs, men lavet som en mayonnaise med rigtig meget estragon og eddike, og så bolle igen.



Og så er alt tempereret.