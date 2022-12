Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Michael Pedersen fik nær kaffen galt i halsen, da han mandag formiddag besøgte Espresso House på Bernstorffsgade ved Københavns Hovedbanegård.

»Jeg siger dig, det var klamt,« siger han til B.T.

Toilettet var møgbeskidt, og sæderne var snavsede med krummer, hår og tyggegummi. Blandt andet lå der en stor hårtot i vindueskarmen.

»Havde jeg kigget mig omkring inden min bestilling, var jeg 100 procent gået igen,« siger Michael Pedersen, som har fotodokumenteret forholdene og kontaktet kæden.

Hårtot i vindueskarm. Det kunne nærmest se ud, som om nogen havde været i totterne på hinanden. Foto: Privatfoto Vis mere Hårtot i vindueskarm. Det kunne nærmest se ud, som om nogen havde været i totterne på hinanden. Foto: Privatfoto

B.T. har efterfølgende besøgt kaffebaren og konstateret, at der ganske rigtigt er beskidt.

B.T.s journalist fandt blandt andet stænk af tis og afføring på toiletbrættet.

Håndvasken, skraldespanden, toiletpapir-dispenseren var snavsede og fulde af støv, og der var heller ingen papirhåndklæder.

Bag kassen stod en medarbejder med blikket stift rettet ned i sin telefon.

Tak for kaffe! Foto: B.T. Vis mere Tak for kaffe! Foto: B.T.

»Personalet virker ligeglade og mere optaget af at hyggesnakke end at betjene. Da jeg første gang hentede kaffe, gjorde jeg dem opmærksom på, at der ikke var nogen servietter. Da jeg en time senere kom tilbage, var der stadig ingen servietter,« fortæller Michael Pedersen.

Godt nok har Espresso House ved Hovedbanegården kun lutter glade smileyer. Men Fødevarestyrelsen har ikke besøgt kaffebaren siden marts 2020, og det undrer Michael Pedersen.

Fødevarechef i Fødevarestyrelsens kontrolenhed i København Jakob Munkhøj vil da heller ikke udelukke, at et nyt kontrolbesøg kan være på vej.

»Fødevarestyrelsen tager forbrugeranmeldelser alvorligt, og opfølgning på anmeldelser er en selvstændig del af vores kontrolkoncept,« siger han til B.T.

Fødevarestyrelsen har dog som udgangspunkt fokus på de områder, hvor der håndteres og produceres mad.

»Men en virksomheds kundeområde og toiletter er stadig en del af virksomheden, og rengøringsstandarden her kan fortælle, om der generelt er en god fødevaresikkerhedskultur i virksomheden.«

Michael Pedersen er ikke alene om at have haft en dårlig oplevelse på Espresso House.

Også på Trustpilot brokker flere kunder sig over rengøringen på flere af kædens kaffebarer.

Tis på brættet. Foto: B.T. Vis mere Tis på brættet. Foto: B.T.

»Det burde naturligvis ikke være tilfældet, og i dette tilfælde er det tydeligt, at vi har fejlet i vores rengøringsprocedurer,« skriver Espresso House i en mail til B.T.

»Vi har fulgt op på hændelsen internt og har været i kontakt med den pågældende gæst.«

Michael Pedersen bekræfter at have modtaget en undskyldning, og som et ekstra plaster på såret har han fået sat 100 kroner ind på sin Espresso House-app.

Han synes, det er en pæn gestus, men interesserer sig mere for, om Espresso House tager ved lære.

»Mit gæt er, at de har for få medarbejdere til at gøre rent. Det var jo om formiddagen og ikke fem minutter før lukketid,« siger han.

Espresso House oplyser, at gæsterne på kaffebaren ellers har givet næsten syv ud af ti point i gæsteoplevelse.

»Rengøring er, og bør være, en vigtig del af den daglige rutine på Espresso House, og i de fleste tilfælde finder vi, at det fungerer, men rutiner kan bryde sammen, hvilket vi beklager,« lyder det.