I sidste weekend troppede 34-årige Maria Stjernkvist og hendes familie op i en lille skov nær Køge, fældede et juletræ og slap så 125 kroner, før de slæbte det hjem.

Nogenlunde samtidig blev et to meter højt juletræ leveret til Mia Rasmussen på en adresse i København. Hun havde bestilt et økologisk juletræ på nettet. Det kostede hende 599 kroner.

De to eksempler afspejler ret præcist, hvor forskelligt markedet for juletræer i Danmark er lige nu.

Når danskerne de kommende uger køber i alt 1,5 millioner juletræer, sker det i alt fra netbutikker og supermarkeder til byggemarkeder og skove.

Og prisen svinger relativt meget. I en gennemgang, B.T. har foretaget, koster juletræer alt mellem 97 og 1.499 kroner, selvom træsorten typisk er den samme: Nordmannsgran. (Få det fulde overblik i bunden af artiklen)

»Hovedreglen er, at juletræer er dyrest i København og andre storbyer. Mange i byerne køber det i en afstand, hvor de kan bære træet hjem. Her betaler man så også for de udgifter, der er til medarbejdere, pladsleje, hegn og lys,« siger Claus Jerram Christensen, direktør i Danske Juletræer.

Men det er langtfra kun geografi eller det sted, du køber dit juletræ, som har indflydelse på prisen.

Mange små finurligheder og detaljer spiller ind og kan være værd at notere, før du selv går på juletræsjagt de kommende uger.

Mia Rasmussen var egentlig på udkig efter et juletræ i potten, men fik at vide, at det var bedre for miljøet at købe et fældet økologisk træ. Foto: Privatfoto Vis mere Mia Rasmussen var egentlig på udkig efter et juletræ i potten, men fik at vide, at det var bedre for miljøet at købe et fældet økologisk træ. Foto: Privatfoto

Tag for eksempel træets kvalitet.

Nogle steder har butikkerne det samme juletræ til to forskellige priser.

Det billige træ er den grimme ælling: Altså det træ, hvor træstammen er tyndest, og hvor grenene sidder lidt længere fra hinanden.

Slipper du til gengæld et lidt større beløb, ligner træet i højere grad det mere idylliske fra julefilm og billeder.

»Prisen var 129 uanset størrelse. Drengene vil gerne have haft et kæmpe stort et, men vi bor i et lille hus, og der skal jo også være plads til stjernen,« siger Maria Minkwitz Stjernkvist (Privatfoto) Foto: Privatfoto Vis mere »Prisen var 129 uanset størrelse. Drengene vil gerne have haft et kæmpe stort et, men vi bor i et lille hus, og der skal jo også være plads til stjernen,« siger Maria Minkwitz Stjernkvist (Privatfoto) Foto: Privatfoto

Så er der selvfølgelig prisforskel alt efter, om træet er økologisk eller ej.

Og så er der højden.

I flere butikker afhænger prisen af, hvor højt et juletræ, du gerne vil have.

I Føtex kan du for eksempel få et juletræ mellem 1,25 og 1,5 meter til 199 kroner. Skal det være en halv meter højere, stiger prisen med 100 kroner.

Maria Kinkwitz Stjernkvist har gjort det til en tradition at tage ud og fælde juletræ med familien den 1. søndag i advent. Foto: Privatfoto Vis mere Maria Kinkwitz Stjernkvist har gjort det til en tradition at tage ud og fælde juletræ med familien den 1. søndag i advent. Foto: Privatfoto

Ekstremt afgørende er dog selvfølgelig også den butik, du køber juletræet i.

Kører du en hurtig tur i supermarkedet eller byggemarkedet og smider træet op på taget, før du kører det hjem, er prisen oftest relativt lav – helt ned til under 100 kroner.

Men hvis du bestiller et på nettet, henter det på torvet eller vælger at fælde det selv, skal du oftest betale lidt mere.

Der er dog undtagelser.

En del mindre, private steder giver dig oplevelsen af at fælde et træ helt ned i samme prisklasse, som hvis du køber det i et supermarked.

Maria Stjernkvist fra Køge fik eksempelvis kombineret en god pris med familieoplevelsen af at fælde det selv.

Hun fandt stedet på Facebook.

Men havde kun skullet vælge mellem en billig pris eller en familieoplevelse med et lidt dyrere træ, havde hun valgt det sidste.

»Det vigtige for os er hele processen med at tage ud og fælde det om morgenen og køre hjem og pynte det, mens vi spiser æbleskiver, drikker varm kakao og hører julemusik,« siger Maria Stjernkvist:

»Selvom prisen har betydning, kunne jeg heller aldrig finde på at nuppe et i et byggemarked.«

For Mia Rasmussen, der bestilte sit økologiske træ på nettet, og som betalte mere end fire gange så meget for det i forhold til Maria Stjernkvist, var der dog en helt anden kvalitet ved at klare købet med få klik på en mus.

»Det var dyrt, men til gengæld var det også nemt. Jeg skulle bruge træet til et julearrangement på mit arbejde, og der var ingen boder, der havde åbent endnu, så jeg købte på nettet og fik det klaret alligevel,« siger Mia Rasmussen.