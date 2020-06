Regeringens slingrekurs i forhold til rejsevejledningen, som står til at koste tusinder af forbrugere og landets rejsearrangører rigtig mange penge, får nu rejsebranchen til at lægge pres på regeringen.

Et pres, som skal sikre, at både rejseselskaber og danskere med en dobbeltbooking i sommerferien kan få økonomisk erstatning.

Sagens udgangspunkt er 29. maj. Her sagde Mette Frederiksen på et pressemøde, at alle rejser til andre lande end Norge, Island og Tyskland blev frarådet frem til 31. august.

Meldingen fik mange af landets rejseselskaber til at aflyse et hav af rejser i perioden og tusinder af forbrugere til at booke en ny ferie i Danmark ud fra en klar forventning om, at deres rejser sydpå nu ville blive aflyst.

Men knap tre uger senere ændrede Udenrigsministeriet så rejsevejledningen igen. De tusinder af rejser, selskaberne har aflyst, må nu godt gennemføres alligevel.

De tusinder af danskere, der har booket sommerhus i Danmark, men hvis udenlandsrejser nu godt kan gennemføres, kan ikke få deres penge tilbage for udenlandsrejserne.

Hos organisationerne Dansk Rejsebureau Forening og Rejsearrangører i Danmark appellerer man nu til, at regeringen tager ansvar for situationen.

»Vi mener sådan set, at det er ansvarspådragende, når man laver den form for ændringer. Regeringen bør sige: 'I er blevet ramt af vores rejsevejledninger, så vi skal nok betale',« siger Lars Thykier, administrerende direktør i Dansk Rejsebureau Forening.

Tirsdag præsenterede Erhvervsministeriet en ny hjælpepakke til rejsebranchen, men her var problemerne omkring den ændrede rejsevejledning ikke adresseret.

Håbet er, at de bliver det snart.

»Man bør tale om ansvarspådragende handlinger. Det interessante er, at hvis man normalt har en kontrakt med nogen, de ikke holder, kan man komme og slå dem oven i hovedet. Her har vi ikke nogen kontrakt med Udenrigsministeriet,« siger Lars Thykier:

»Det er jo lidt aparte, hvis man skal lægge sag an mod sin egen stat. Men altså: Det er jo en mulighed. Folk har handlet i god tro ud fra det, de har fået besked på. Nu står man så med håret i postkassen, fordi staten ikke har gjort det, man sagde, man ville.«

Hos organisationen Rejsearrangører i Danmark vil administrerende direktør Henrik Specht ikke forholde sig til spørgsmålet om yderligere skridt i sagen lige nu.

Han forklarer, at branchen arbejder på en politisk løsning.

»Når myndighederne giver besked om, at rejser frarådes frem til 31. august, må man kunne regne med det, og så indretter både kunderne og branchen sig efter det. Man har jo sendt folk hjem, kørt fly i hangaren og disponeret til anden side på grund af den her melding,« siger Henrik Specht.

Han påpeger, at man har en lang tradition for at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger til punkt og prikke.

»Det er en ekstremt kedelig situation for branchen og for de knap 300.000 rejsende, der har aflyst en ferie på grund af det her. Vi arbejder på at skabe politisk forståelse for, at vi uforskyldt er blevet bragt i en situation, hvor vi skal betale utroligt mange kunder penge tilbage for rejser, der egentlig godt kunne være gennemført.«

Han forstår godt, at både forbrugere og rejseselskaber er vrede over de skiftende meldinger.

»Vi risikerer jo konkurser og afskedigelser på grund af det her. Sommerperioden er vores højsæson. Så den frustration, undren og skuffelse er naturlig,« siger Henrik Specht:

»Nu har vi som branche fået tre hjælpepakker, og det har vi været glade for. Men det er langtfra nok. Branchen mangler likviditet til at kunne betale alle kunderne for de rejser, vi har måttet annullere. Vi har lidt et stort økonomisk tab på grund af Udenrigsministeriets rejsevejledning 29. maj.«

»Vi følger situationen tæt i de kommende uger, det gør politikerne forhåbentlig også. Og så håber jeg, at politikerne kan se, hvad det er, der er behov for. Og at de kommer branchen til økonomisk undsætning.«

Lars Thykier mener under alle omstændigheder, at regeringen bør finde en model for erstatning.

»Det ville i hvert fald klæde staten at starte med at erkende, at man har begået en fejl. Og så kunne man give forbrugerne en feriecheck eller gøre det fradragsberettiget, hvis man kan påvise, at man har en dobbeltbooking.«

Udenrigsministeriet har siden den ændrede rejsevejledning fastholdt, at dobbeltbookinger ikke er deres ansvar.