Claus Holm og Adam Aamann giver her deres råd til, hvad du altid bør have stående i køkken- og køleskabet.

Dit køleskab indeholder formentlig oftest basisvarer som mælk, agurk og ketchup.

Men skal du have ekstra god smag i dine middagsretter, findes der en række andre fødevarer, du altid bør have i dit hjem.

I hvert fald hvis du spørger de to tv-kokke Claus Holm og Adam Aamann, der her løfter sløret for, hvilke fødevarer de ikke selv kan undvære.

1) De søde smagsgivere

Når du laver mad, har du ofte brug for det søde element, ligesom mange gør brug af salt, surt og bittert. For at frembringe de søde smage bruger Adam Aamann altid sirup eller honning.

- De kan begge bruges til at justere og balancere syren i en ret på, siger Adam Aamann.

Claus Holm har også søde favoritter.

- Tomatpuré er i min verden sødt. Derudover har jeg kokosmælk, da det både er sødt og fedt, og så giver det god smag, siger han.

2) Olier og eddiker

Ifølge begge kokke er forskellige slags olier og eddiker nødvendige i køkkenet - særligt olivenolie.

- Du kan have en mindre god olivenolie til at stege i, og så kan du have en rigtig god koldpresset olivenolie til salater og lignende, siger Adam Aamann.

Også forskellige eddiker er uundværlige - herunder æble- og hvidvinseddike.

- Eddike er det ultimative balanceringsværktøj til smagen, og det gælder både i det varme og det kolde køkken, siger Adam Aamann.

Claus Holm er begejstret for balsamicoeddike, som kan bruges direkte på mange retter.

3) Tørre madlavningsoste

Du har måske allerede en klassisk skæreost i køleskabet, men mere tørre oste som parmesan og vesterhavsost er også vigtige.

- Jeg har altid parmesan i mit køkken, da det giver en god salt smag til maden, siger Claus Holm.

Ostene kan bruges til mange forskellige retter.

- Du kan rive ostene over risotto, en pastaret eller en god salat, foreslår Adam Aamann.

- Bagte grøntsager som græskar eller gulerødder i ovnen bliver også ekstra gode, hvis de får lidt revet parmesan til sidst, tilføjer han.

4) Løg i alle afskygninger

Løg nævnes af mange kokke som en af grundpillerne i gastronomien - og der findes mange forskellige typer løg, som alle har hver sin funktion.

- De milde varianter som rødløg og salatløg kan bruges i salater. Men skalotteløg er også gode at have, da det giver en mere aromatisk smag. Og så har jeg også de klassiske zittauerløg og hvidløg, som jeg bruger meget, siger Adam Aamann.

5) Glem ikke saltet

Salt er ikke bare salt, når du skal give dine retter god smag. Derfor bør du have flere forskellige typer salt, mener Claus Holm.

- Jeg har altid både groft salt og røget salt i mit køkken, siger han og tilføjer, at også kapers og soja kan give maden en saltet smag.

/ritzau fokus/