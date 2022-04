Har du et abonnement, for eksempel på streaming eller fitness, som du ikke altid får brugt? Eller som du måske har glemt?

Så er du bestemt ikke den eneste.

Mere end hver femte dansker betaler for et abonnement, han eller hun ikke bruger eller ikke får nok ud af.

Det viser nye tal fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Styrelsen har analyseret betalingsdata over tre år fra 117.000 forskellige abonnementer.

Resultatet er ganske tankevækkende.

At langt flere opsiger deres abonnement, når de aktivt skal tage stilling til det.

Det viser sig nemlig, at danskere som får afvist en betaling – typisk fordi det tilknyttede betalingskort er udløbet – har hele 70 procent højere tilbøjelighed til at opsige et abonnement, fordi de skal tage aktivt stilling til, om det skal fortsætte eller ej, sammenlignet med danskere, hvis betaling for abonnementet ikke blev afvist, men blot fortsatte som før.

Har du styr på hvilke abonnementer, du automatisk betaler for?

»Hvis vi som forbrugere ikke er opmærksomme på vores abonnementer og løbende evaluerer, om vi fortsat har behov for dem, så kommer vi nemt til at betale for noget, som vi ikke har brug for,« siger Flemming Steen Nielsen, der er kontorchef i Forbrugerpolitisk Center i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Har du været uopmærksom og betalt i månedsvis – eller ligefrem årevis – for et abonnement, du ikke bruger, skal du ikke forvente, at du kan få dine penge retur.

En række afgørelser fra Teleankenævnet og Forbrugerklagenævnet viser nemlig, at forbrugerne slet ikke kan være sikre på at få tilbagebetalt pengene for et abonnement, som de i flere år ikke har været opmærksomme på, at de har betalt til, og som de ikke har brugt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer dig ikke til at droppe de automatiske betalinger af abonnementer, som jo kan være smarte og tidsbesparende i en ofte travl hverdag.

Derimod opfordrer styrelsen dig til være opmærksom på, hvad du betaler til og opsige abonnementet, når du ikke længere ønsker at gøre brug af det.

»Hvis vi som forbrugere bliver mere kritiske og løbende evaluerer, hvilke abonnementer vi har gavn af, og hvilke vi ikke har, så vil det tilskynde virksomhederne til at konkurrere mere på pris og udviklingen af nye løsninger og services. Det vil i sidste ende komme os alle til gavn,« siger Flemming Steen Nielsen.