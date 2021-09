Glem alt om Paris, Oslo og Amsterdam.

Selvom de europæiske storbyer lyder attraktive – og ikke længere er udelukket på grund af covid-19 – så er det ikke her, Københavns Lufthavn sender flest passagerer hen.

I stedet er Aalborg den mest populære destination, når det kommer til flyvninger fra den store, internationale lufthavn.

Det viser de seneste passagertal for august i Københavns Lufthavn.

Top 10 destinationer fra København Herunder er listen over de 10 mest populære destinationer fra København i august. 1. Aalborg, 63.208 passagerer 2. Stockholm, 50.429 passagerer 3. Amsterdam, 48.277 passagerer 4. Oslo, 48.097 passagerer 5. Paris, 46.960 passagerer 6. Palma, 44.406 passagerer 7. Malaga, 40.954 passagerer 8. Istanbul, 35.158 passagerer 9. Frankfurt, 34.239 passagerer 10. Reykjavik, 33.383 passagerer Kilde: Københavns Lufthavn

Her satte hele 63.208 passagerer sig i et fly for at drage mod Aalborg.

Ruten mod Aalborg havde endda flere passagerer, end før covid-19 indtraf.

I august 2019 fløj 59.877 personer til Aalborg, hvilket i år giver en fremgang på 5,6 procent, når man kigger på de seneste tal fra august. Nærmeste forfølger er Stockholm med 50.429 passagerer.

»Selvom trafikken primært var rettet mod Europæiske destinationer, så ser vi alligevel på vores topdestinationer, at passagererne både søgte mod sol og sommer, men at der også har været erhvervsrejsende,« forklarer Peter Krogsgaard, kommerciel direktør i Københavns Lufthavne A/S.

Både SAS, Norwegian og DAT har afgange mellem Aalborg og København.

Sammenligner man med tallene for 2019, virker det da også ret usædvanligt, at Aalborg topper listen. Her var Aalborg den ottende mest populære destination, skriver MobilityWatch.

Med til historien hører dog, at udenrigsruterne var og fortsat er påvirket af rejserestriktioner som følge af corona.

Københavns Lufthavn har i august 2021 haft 56 procent færre passagerer, hvis man kigger på samme periode for to år siden.