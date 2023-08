'Hold så op med al det sataniske nonsens', 'En god grund til aldrig at komme der', 'Ulækkert' og en hel masse emojis, der brækker sig.

Sådan lyder det i en række kommentarer på Facebook. Men hvad er det dog for et opslag, som har fået folk til at reagere så voldsomt?

Det er såmænd et opslag fra Meny Illum, hvor de fortæller, at de i anledning af Pride ugen i København giver 10 procent rabat på alle køb i deres butik til dem, der viser deres pride armbånd.

Men det var altså noget, der kunne få sindet i kog hos folk. Det er i sådan en grad, at Meny Illum har været nødt til at slette et væld af kommentarer. I skrivende stund står der, at opslaget har 429 kommentarer, men af dem kan kun 111 ses.

Dagligvarekæden har også selv kommenteret, at de fjerner kommentarer, som ikke overholder Facebooks fællesskabsregler.

Samtidig er der en PR-medarbejder, som er kommet på hårdt arbejde med at svare på de vrede kommentarer. Til påstanden om, at Meny Illums tilbud er 'satanisk nonsens', lyder svaret blandt andet:

'Der er hverken nonsens eller noget satanisk over os. Vi er ganske fredelige. God aften!'

B.T.'s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, er overrasket over, hvor stærke reaktioner tilbuddet har vakt.

»Jeg synes, det viser, at det i hvert fald ikke er en total gratis omgang for detailkæder at gå ind i kampagner, som nogle opfatter som politiske indslag. Sidste år så vi noget af det samme med DSB og Netto. Man kan jo tænke, at det er fuldstændig ufarligt, men det er det bare ikke. Det er ikke gratis at gå ud med de her budskaber.«

I dette konkrete tilfælde synes han, det ser ud til, at Meny har været forberedt på, at der kunne komme negative reaktioner.

»De forsvarer det, så det er ikke, fordi Meny står rystet tilbage og tænker, at de har begået en fejl. De står fuldstændig inde for deres budskab. Men det viser, at vi er i en tid, hvor noget, som er ukontroversielt for rigtig mange mennesker, pludselig kan blive politiseret.«

»Min vurdering er også, at det i Danmark fortsat vil være en kæmpe vindersag at gå ind i den her slags kampagner, og måden, Meny håndterer det på, er en kæmpe vindersag.«

Der er da også mange i kommentatorsporet, som støtter op om Menys kampagne.

Copenhagen Pride Week finder sted fra 12.–20. august og er en festival for LGBT- og menneskerettigheder. Det er også her, den store Copenhagen Pride Parade finder sted.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Meny Illum.