Der gik ikke længe, fra Irmas lukning blev meldt ud af Coop, til supermarkedskæden Meny kom på mange triste Irma-kunders læber som den kæde, de kan gå ind i for at få noget af det, Irma tilbød sine kunder.

Her en måned efter Irma-meldingen går Meny så ud med et offensivt skridt, som ligner et meget klart forsøg på at kapre snart forhenværende Irma-kunder.

Det er konceptet 'Danske Madskatte', der nu skal søsættes i Meny-kæden, og som kort fortalt går ud på, at Meny skal være Danmarks største supermarkedskæde målt på salget af danske kvalitetsvarer inden 2025.

Det skal, på samme måde som Irma slog sig op på, give mulighed for, at små lokale producenter kan sælge deres varer i Meny.

Hos Meny afviser Jesper Bjerring umiddelbart, at satsningen udelukkende handler om at kapre snart forhenværende Irma-kunder.

»Vi har haft det i vores planer for 2023, og vi har fået inspiration fra Norge til at lancere det. Så det er ikke et modtræk. Det har sådan set intet med Irmas lukning at gøre,« siger Jesper Bjerring, men erkender så:

»Jeg tror da, der er mange af Irmas kunder, der kan se en fordel i at handle i Meny. Der er mange, der taler om, at Meny kan overtage fra Irma på nogle af de her ting. Så selvfølgelig ser vi det som en mulighed. Det vil da være en stor fordel, hvis Irmas kunder vil handle hos os.«

Helt generelt handler 'Danske Madskatte' om at skabe innovation hos danske fødevareprocenter – også de mindre – og give dem plads på hylderne.

Det lyder som dyre varer. Er det ikke satset her midt i en inflationskrise?

»Man skal altid tænke nyt. Vi opfatter os som Danmarks madmarked, hvor vi gerne vil have et bredt sortiment med både prisbillige varer og kvalitetsvarer. Med det her ønsker vi at øge fokus på danske kvalitetsvarer,« siger Jesper Bjerring:

»Vi har i en længere periode kunnet se, at danskerne gerne vil have danske varer. Og det har længe været en plan, at vi gerne ville understøtte det.«

Hvad ligger der i 'Danske Madskatte' – hvad er en dansk madskat?

»Lige nu har vi ikke fuldt overblik over, hvad en dansk madskat er. Vi kan endnu ikke fremvise nogen varer. Men nu vil vi række ud til ti leverandører og gå i dialog med dem om, hvordan vi fremadrettet skal arbejde med de her madskatte,« siger Jesper Bjerring:

»Vores definition er, at hvis det er råvarer, så skal de være 100 procent danske. Er det forarbejdede varer, skal det være 75 procent danske varer.«