Hos supermarkedskæden Meny lægger man ikke skjul på, at kæden sidste år var igennem hårde tider. Derfor satser man nu på at vinde terræn med blandt andet en særlig kundegruppe.

Udover at Meny blandt andet vil friste med nye indretningstiltag ude i butikkerne, skal kernekundegruppen, der er over de 45 år, have selskab af en anden type handlende.

»Det er ingen hemmelighed, at vi var udfordrede i oktober og november 2022, da inflation- og energiregninger skød i vejret,« siger kædedirektør Richo Boss til Dagligvarehandlen og uddyber:

»Men i stedet for at gå i skjul, begyndte vi at lægge planerne for vores fremtid på markedet og viste kunderne, at de kunne regne med os – også i en krisetid.«

To af de indsatsområder, som kædedirektøren vil benytte sig af, er at få kunderne til at smide flere varer i deres kurv, og så håber han også i fremtiden, at flere børnefamilier vil tage i Meny.

Richo Boss lover i den forbindelse familierne, at der vil komme et prisprogram, som matcher discountbutikkernes, når de vælger at lægge deres penge i Meny.

B.T.s store pristjek gennemgik for nylig 35 varer i de forskellige danske supermarkeder og trods Menys ry for at være et af de dyrere steder, var det ikke dér, man skulle handle med den tungeste pengepung.

Meny slog nemlig både en konkurrent fra Salling Group samt en fra Coop. Se, hvor dit lokale indkøbssted placerer sig.