En menneskelig fejl betød, at betalings-appen MobilePay onsdag eftermiddag var nede. Og selvom den skulle køre igen, oplyser MopilePay, at brugerne stadig vil kunne opleve knas med betaling.

Der blev ved en fejl sendt en besked ud med titlen 'The message' til alle Android-brugere, og dette var skyld i det midlertidige nedbrud.

»En helt almindelig menneskelig fejl er skyld i, at vi er kommet til at sende denne besked ud til Android-brugerne. Det er noget, vi selv er kommet til, det har intet med hacking at gøre,« siger pressechef Peter Kjærgaard til Børsen.

Når man ringer ind til MopilePays kundeservice bliver man også mødt af en automatisk stemme, der fortæller;

'Vi oplever i øjeblikket tekniske problemer med MobilePay og log-in. Vi arbejder på højtryk for at løse problemet'.

Fejlbeskeden til Android-brugerne har betydet at tjenestens systemer er blevet overbelastet, fordi så mange brugere har forsøgt at logge ind på samme tid.

Og nedbruddet får også en masse frustrerede brugere til tasterne inde på MobilePays Facebook-side, hvor de spørger, hvorfor de har fået en push-besked med en kryptisk tekst og nu ikke kan logge ind på appen.

En kunde skriver tilmed, han nu har slettet appen for at være på den sikre side i forhold til hacking.

MobilePay selv har opdateret om situationen på deres Facebook og skriver klokken 16.44, at appen kører igen. Altså, nogenlunde:

'Du kan muligvis opleve noget knas, når du betaler med MobilePay i butikker her i overgangsfasen. Men i det store hele bør alt være tilbage til det gamle,' skriver de.

MobilePay har cirka 1,6 millioner Android-brugere og cirka 4 millioner brugere i alt.