Nye biler er en mangelvare, og det bremser salget i Danmark.

Bilværkstederne har dog ikke tid til at hænge i bremsen. De presses nemlig af leveringsproblemerne af nye biler og de høje brugtbilspriser.

Faktisk har danske mekanikere så travlt for tiden, at bilejere må forvente ventetider på op mod tre uger for at få udført en reparation, skriver Finans.

Ifølge mediet har eksempelvis Bosch Car Service, en landsdækkende værkstedskæde, op mod 30 procent flere reparationer end normalt.

»Der er ingen tvivl om, at vores mekanikere løber rigtig stærkt for tiden. De lange ventetider på nye biler får folk til at beholde den, de har, i længere tid. Samtidig får det værdien på brugtbilerne til at stige, og dermed kan det også i endnu højere grad betale sig at reparere dem,« siger Jacob Mortensen, der er kædechef i Bosch Car Service i en pressemeddelelse.

Tirsdag skrev B.T. at bilforhandlere går nye veje for at lokke kunder til. En undersøgelse viser nemlig, at danske forhandlere lige nu især bruger kræfter og investeringskroner på at sælge brugte biler.

»Udfordringerne med at få levering af nye biler har stået på længe. Det begyndte under coronakrisen, som skabte mangel på komponenter – især mikrochip – og logistikudfordringer. Siden kom krigen i Ukraine, som betød nye forsinkelser.«

»Alt sammen har det tvunget bilforhandlerne over mod salg af brugte biler for at holde gang i forretningen,« lød det fra Thomas Møller Sørensen, branchedirektør i DI Bilbranchen.