Hvis du er typen, der godt kan lide en god ostemad, så er der god grund til at blive glad.

For Mammen Mejerierne, som er landets næststørste leverandør af gul skæreost til danske forbrugere, tror på, at det er slut med stigende priser.

Det fortæller direktør og ejer Lars Staunsbæk til Børsen.

»Vi har faktisk lavet prisnedsættelser, og jeg tror ikke, at der kommer ret mange nye forhøjelser,« forklarer han.

Virksomhederne havde fået rykket en lang række af deres stigende omkostninger til blandt andet mælk og energi over på salgspriserne. Til sidst nåede det et niveau, hvor varerne, ifølge direktøren, blev for dyre.

Han fortæller, at prisforhøjelserne ikke kun skyldtes de høje elregninger, som man danskere har kæmpet med, men også en mangel på mælk på verdensmarkedet.

Mammen Mejeriernes betaling til sine mælkeleverandører steg således med hele 44 procent sidste år.

Markedet har dog udlignet sig selv nu, og derfor skal der findes en bedre balance melemme udbud og efter, forklarer direktøren.

Mammen Mejerierne har tre mejerianlæg i Jylland og 274 ansatte. Sidste år fik et resultat på 14 millioner kroner efter skat.