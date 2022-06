Lyt til artiklen

I en tid med historisk inflation og priser, der stort set stiger dag for dag nede i supermarkedet, vil de fleste nok have svært ved at tro på sætningen: ‘priserne for en kurv med varer er faldet’.

Da B.T. mandag ringede til Mogens Bjerre, lektor på Copenhagen Business School, og ytrede præcist den sætning, havde han da også svært ved at tro sine egne ører.

Men den er god nok. Onsdag den 8. juni besøgte B.T. seks detailkæder og købte 16 varer fra kategorien personlig pleje for at undersøge, hvor du får dine varer billigst.

Det var varer som shampoo, cremer, tandpasta, hårvoks og barbergrej, der røg i kurven.

Pristjekket afslører, at i fire ud af de seks butikskæder, B.T. besøgte, er priserne faldet i forhold til, da B.T. gennemførte et pristjek af selvsamme varer i august 2021. Og i de to kæder, hvor priserne er steget, er der tale om minimale stigninger.

En udvikling, som er stik modsat den inflation, vi oplever på andre varekategorier i Danmark.

»Wow. Det er faktisk min første reaktion. Det havde jeg godt nok ikke set komme. Det er meget overraskende. Og det er virkelig interessant,« lyder det fra Mogens Bjerre fra CBS, da B.T. præsenterer ham for resultatet.

Før vi ser nærmere på årsagen til de overraskende prisfald, skal vi svare på, hvor kan du få de 16 varer billigst?

Normal vinder testen. Vis mere Normal vinder testen.

Det er kæden Normal, der vinder B.T.s pristjek af personlig pleje med en samlet pris på 535 kroner. Sejren sker med forbløffende stor afstand ned til nummer to.

På andenpladsen findes Matas, hvor kurven koster 647,2 kroner. Det er 112,2 kroner dyrere end vinderen.

Ned til den dyreste kæde i pristjekket – Bilka – er der 128,25 kroners forskel. Normal er altså en meget klar vinder.

»Det er godt nok imponerende, at Normal kan blive ved med at føre så klart an prismæssigt,« siger Mogens Bjerre med henvisning til, at Normal også vandt klart i 2021:

Sådan gjorde vi Onsdag den 8. juni indkøbte vi 16 produkter i kategorien personlig pleje hos Kvickly, Bilka, Føtex, Matas, Normal og noterede prisen på kurven hos Nemlig.com. Efterfølgende sendte vi et skema med de indsamlede priser samt kvitteringerne til de medvirkende kæder. Da priserne i tjekket skal afspejle normalprisen på varerne, bad vi kæderne om at rette det, hvis der havde sneget sig en rabat ind, som vi ikke havde opdaget.

»Normal gør det rigtig godt. Men det er også udtryk for, at konkurrenterne helst ikke vil ned i det her prisniveau, hvis de kan være fri. Kan de holde deres markedsandel med de priser, de har nu, gør de det,« siger Mogens Bjerre.

Og så tilbage til prisfald.

Det er ikke kun B.T.s undersøgelse, der afslører, at prisudviklingen på personlig pleje-kategorien er langt mindre hidsig end den generelle prisudvikling.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik steg priserne på artikler til personlig pleje med 0,3 procent fra 2021 til maj 2022.

Det er langt under den generelle inflation, som i samme periode ramte 7,4 procent.

»Den ene forklaring er, at en del varer i den her kategori ikke er nødvendighedsvarer. Det er nogle af de varer, danskerne godt kan finde på at vælge fra i en tid, hvor mange går og forsøger at spare penge. Og hvis man skal beholde sin markedsandel, skal man være skarp på prisen,« siger Mogens Bjerre:

»Og så er der helt klart opstået en rigtig markant priskonkurrence på de her varer de seneste år. Der foregår en kamp om at fastholde sin markedsandel, og det presser priserne ned.«