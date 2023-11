Faldende efterspørgsel medfører, at Vestas skærer 200 stillinger fra i Ringkjøbing.

Til gengæld vil vindmølleproducenten ansætte omkring 300 medarbejdere til havvindaktiviteterne i Lindø og Nakskov, ligesom at der også planlægges en øget aktivitet på fabrikken i Lem, skriver Marketwire.

Justeringen sker for at tilpasse forsyningskæden og produktionsfaciliteterne, skriver mediet. I fremtiden ventes driften nemlig i højere grad at være drevet af havmøllemarkedet.

»For at imødekomme efterspørgslen på havvind i markederne omkring Danmark, vil vi derfor øge vores samlede aktivitets- og medarbejderniveau i vores produktion i Danmark. Samtidig fortsætter vi med at se en meget begrænset efterspørgsel på landvindprojekter i Danmark, og derfor flytter vi dele af vores landvindproduktion i Ringkøbing til andre fabrikker tættere på selve installationerne,« lyder det ifølge mediet fra driftsdirektør for Vestas i Nord- og Centraleuropa, Johnny Høy Henriksen.

