Der kan være et stort salg på vej i den danske medicinalindustri.

Det skriver Børsen.

Mediet erfarer, at den familieejede virksomhed Pharmacosmos fra Holbæk har hyret investeringsbanken Carnegie til at undersøge muligheden for at finde en ny minoritetsinvestor.

Selskabets omsætning forventes at nå de to milliarder kroner i dette regnskabsår.

Til Børsen har topchef og storaktionær i firmaet, Tobias S. Christensen, så sent som i juni sagt:

»Vi har stadigvæk potentiale til at flerdoble vores virksomhed.«

Han har ikke ønsket at kommentere oplysningerne om et kommende frasalg.

Pharmacosmos står blandt andet bag lægemidlet Monofer, der udgør 80 procent af virksomhedens salg.

Med en værdi på et par milliarder kroner er der dog langt op til medicinalgiganten Novo Nordisk, hvis markedsværdi i øjeblikket ligger på 2.172,40 milliarder kroner.

Hvis man investerede 10.000 kroner i Novo Nordisk-aktier i 1991, vil man i dag have tjent 1,72 millioner kroner inklusive udbytter.

Et gennemsnit for verdens aktier viser, ifølge Finans, at afkastet i samme periode har været på 988,31 procent, hvilket svarer til 7,73 procent om året.

For tiden er det midlerne Wegovy og Ozempic, som bruges mod henholdsvis vægttab og diabetes, der primært har være årsagen til den store stigning i indtjeningen.