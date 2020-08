Du er på bærjagt i dit lokale supermarked og har fat i flere bakker hindbær for at finde frem til den bakke, hvor hindbærrene ser bedst ud.

Men selvom hindbærrene ser gode ud, kan virkeligheden være en helt anden.

Det skriver Politiken.

I en test af ti bakker forskellige bær, fandt de larver i halvdelen af bakkerne.

I to bakker af hindbær, som mediet havde købt, kravlede der små hvide larver ud. De to bakker kom fra vidt forskellige producenter og var købt i hvert sit supermarked.

I begge tilfælde var larverne så små, at man formentlig ikke kan se dem med det blotte øje, men moser man bærrene, lægger dem i sukkervand og venter lidt, så titter larverne frem – og der var mange af dem.

Mediet havde også købt fire bakker kirsebær, hvor det viste sig, at der var kirsebærfluelarver i tre af bakkerne. Larverne de kan blive op til en halv centimeter lange.

De mange larver skyldes, at vejret i år har været usædvanligt.

»Vi har hørt fra vores bæravlere, at vinteren har været særlig dårlig, fordi der ikke har været frost. Det giver insekterne gode betingelser og giver desværre en større risiko for larver. Dog har vi ikke oplevet kundeklager eller kasseret modtagne frugtpartier, da avlerne er dygtige til at sortere synligt ’natur-forurenet’ frugt fra«, siger Malene Teller Blume, der er kvalitetschef hos Coop.

Hun fortæller også, at virksomheden gør alt, hvad den kan få at undgå larverne, men at man ikke kan undgå dem helt, medmindre man sprøjter bærrene med flere giftige sprøjtemidler, og det er et værre alternativ for vores kroppe, siger Jonatan Leer, der har forsket i smagspædagogik og madkultur, til Politiken.

Hvis man så vidt muligt vil undgå larverne, kan man teste en andel af sine bær, på samme måde som Politiken har gjort det, ellers kan man skylle dem eller putte bærrene i fryseren, fortæller Helle Mathiasen, der er ekspert i varsling af skadedyr hos rådgivningsvirksomheden Hortiadvice.