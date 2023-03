Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Carlsberg har indgået en aftale med det tyrkiske bryggeri Anadolu Efes om et salg af sine russiske bryggerier.

Men salget kan blive blokeret af myndighederne.

Det skriver Bloomberg News ifølge Finans.

Det er det russiske medie Vedomosti, som – på baggrund af oplysninger fra to anonyme kilder tæt på forhandlingerne – kom med nyheden om det forestående salg.

Hvis det går igennem, overtager det tyrkiske bryggeri alle Carlsbergs Baltika-bryggerier i Rusland.

Men handlen risikerer at gå i vasken.

Anadolu Efes vil nemlig med overtagelsen af Carlsbergs russiske forretning komme til at sidde på mere end halvdelen af det russiske marked, og derfor kan de russiske konkurrencemyndigheder ende med at blokere for det.

Carlsberg lovede kort efter Ruslands invasion af Ukraine at trække sig fra landet, men flere måneder senere kunne den danske bryggerigigants øl stadig ses i kølediske i Moskva.

Carlsberg har via Baltika omkring 8.400 ansatte i Rusland og sidder ifølge bryggeriets egne oplysninger på 27 procent af det russiske ølmarked.