50 milliarder nyproducerede stykker tøj smides ud inden for et år.

Den svenske tøjgigant H&M har gjort en dyd ud af, at kunderne skal kunne indlevere tøj til genbrug – lige så let som med pantdåser. Genbruget skal blandt andet så gå til fattige i Sverige og i ulande.

Men svenske Aftonbladet afslører nu, at det langt fra er sandheden. Ofte transporteres de enorme mængder tøj om på den anden side af jorden for at lande på en losseplads eller blive brændt.

I dag kan man gå ind i enhver af verdens over 4.000 H&M-butikker, finde de hvide indsamlingsbokse og aflevere alt det tøj, man har slidt op eller er træt af.

Indsamlingen, der startede for ti år siden, er blevet rost internationalt og har været medvirkende til, at H&M's miljøarbejde ligger højt blandt internationale investorer.

Indsamlingen er også den største af sin art i verden.

Alene i 2020 indsamlede modekæden, hvad der svarer til 94 millioner T-shirts.

H&M lover, at tøjet genbruges, hvis det er i fin stand. Efter få dage bliver alle genbrugskasser tømt og tøjet sendt afsted til 'genbrug'.

Men ved hjælp af såkaldte airtags – en slags sporingsenhed – kan den svenske avis nu konstatere, at tekstilerne i god stand havner på lossepladser eller ender i flammer på den anden side af jordkloden.

Tøjet, som blev afleveret til genbrug, var både rent og ubeskadiget, men intet af det blev i Sverige.

I stedet blev det først transporteret mere end 1.000 kilometer til Tyskland.

Tre ud af 10 beklædningstilstande blev herefter fragtet til ulande, som har udfordringer med tekstildumping og enorme mængder skrald, beretter Aftonbladet.

Aftonbladet skriver yderligere, at de 10 beklædningsgenstande i alt rejste mere end 1,5 gang rundt om jorden. I alt blev ruterne på 60.000 kilometer både via lastbiler og lastskibe.

H&M har afvist at stille op til interview, men har i stedet sendt et mailsvar til den svenske avis.

H&M indrømmer, at der er 'udfordringer' knyttet til indsamling og genbrug. Samtidig siger de, at de er kategorisk imod, at tøj bliver affald.

»H&M-koncernen er kategorisk imod, at tøj bliver affald, og det går fuldstændig imod vores arbejde med at skabe en mere cirkulær modebranche,« siger Harsha Bammanahali, der er chef for reverse supply chain i H&M og fortsætter:

»Vi ved, at der stadig er udfordringer forbundet med indsamling og genanvendelse af tøj og tekstiler, men ser også, at der udvikles mere skalerbare løsninger inden for tekstilgenanvendelse, hvilket er meget positivt. H&M-gruppen arbejder aktivt med spørgsmålet og investerer også i sådanne løsninger.«