Der er landet friske tal fra den danske medicinalproducent Alk-Abelló onsdag morgen i form af deres tredje kvartalsregnskab.

Og her overgår de analytikernes forventinger på flere nøgletal i et kvartal, der var drevet af salgsvækst i alle regioner ledet af salget af tabletter og SCIT-dråber, fremgår det af regnskabet.

Her kan de berette, at deres omsætning er steget med 8 pct. i lokale valutaer, og dermed lød på 1.110 mio. kr. i tredje kvartal. Dermed rammer de lige over markedets forventninger på 1.107 mio. kr., ifølge estimater fra Marketwire.

Også driftsresultatet målt på EBIT lander over forventningerne. For perioden havde de et driftsresultat på 147 mio. kr., hvor analytikerne havde forventet 104 mio. kr.

I tredje kvartal landede resultatet før skat på 155 mio. kr., mens analytikerne havde forventet 101 mio. kr.

Derudover kan ALK i regnskabet løfte sløret for en trecifret EBIT-margin i tredje kvartal, som lander på 128 pct. i lokale valutaer. Det skete som følge af salgsvækst og forbedringer i bruttomarginen.

EBIT-marginen kaldes også for overskudsgraden, og den følges nøje af investorer og analytikere, da nøgletallet er et udtryk for, hvor stor en del af omsætningen i virksomheden, der er tilbage, når selskabet har betalt sine driftsomkostninger.

I regnskabet skriver ALK, at de fastholder deres forventninger til helåret 2023.

Dermed venter de fortsat en organisk omsætningsvækst på 8-10 pct. samt en EBIT-margin, også kendt som en overskudsgrad på 13-15 pct.