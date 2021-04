Bankerne er blevet for grådige.

Sådan lød det tirsdag fra erhvervsminister Simon Kollerup, efter Danske Bank som den seneste i rækken nu opkræver negative renter af helt almindelige danskere, der har mere end 100.000 kroner stående på kontoen.

Det gælder ifølge Finans Danmark, bankernes brancheorganisation, 31 procent af danskerne, mens de seneste tal fra Nationalbanken viser, at 34 procent af danskerne ved udgangen af 2019 havde indlån over grænsen.

Men der er faktisk gode muligheder for at slippe uden om de typisk minus 0,6 procent i rente, som alle større danske banker allerede tager eller vil tage fra 1. juli på indestående over 100.000 kroner.

Du kan nemlig helt gratis flytte ganske store summer fra dine egne konti til familiemedlemmers konti og så få pengene tilbage igen fra dine familiemedlemmer på et senere tidspunkt, bekræfter advokat Lise Roulund fra advokatfirmaet Familiehandlen.dk og advokat Henriette Lyhne fra Ret&Råd Grønbæk & Huuse over for B.T.

Det kan gøres på to måneder:

For det første kan man oprette et rentefrit familielån – også kaldet et anfordringslån.

Det forstås måske lettest med et eksempel, og det kommer her:

Erhvervsminister Simon Kollerup (S). Foto: Emil Helms Vis mere Erhvervsminister Simon Kollerup (S). Foto: Emil Helms

Forælderen Jytte på 65 år har 200.000 kroner stående på en konto i en større dansk bank. Hun skal altså betale negative renter af 100.000 kroner. Det vil Jytte ikke.

Derfor giver Jytte nu sin søn Lars et rentefrit familielån på 100.000 kroner. De skriver selv et simpelt gældsbrev på et A4-ark. De skriver begge under. Med et anfordringslån er opsigelsesfristen blot 14 dage, men det betyder ikke noget i praksis, da Lars og Jytte er enige om, at Lars først skal betale pengene tilbage om fem år, og Lars i øvrigt ikke vil bruge en krone af dem.

Jytte overfører nu de 100.000 kroner til sønnens nemkonto, som har tilknyttet en kassekredit på 25.000 kroner med en rente på 10 procent, som Lars plejer at udnytte fuldt ud.

Lars betaler som aftalt de 100.000 kroner tilbage til sin mor efter fem år, hvor hun skal bruge dem til en ny bil.

Renten på indeståender på over 100.000 kroner på private konti er typisk minus 0,6 procent i danske banker. Foto: Kristian Djurhuus Vis mere Renten på indeståender på over 100.000 kroner på private konti er typisk minus 0,6 procent i danske banker. Foto: Kristian Djurhuus

Jytte har i de fem år sparet 0,6 procent i negativ rente af 100.000 kroner. Altså 600 kroner om året, i alt 3.000 kroner (minus værdien af, at renterne er fradragsberettigede).

I samme periode har Lars sparet renterne på sin kassekredit: 2.500 kroner om året eller i alt 12.500 kroner i løbet af de fem år (minus værdien af, at renterne er fradragsberettigede).

For det andet kan familiemedlemmer – det gælder blandt andet børn, stedbørn, bedsteforældre, stedforældre, plejebørn og samlevende – hvert år give hinanden en afgiftsfri gave på 68.700 kroner (sats i 2021).

Jytte kan altså i stedet for et rentefrit lån vælge at give Lars 68.700 kroner i gave og for den sags skyld også sin datter, Malene, 68.700 kroner. På den måde kommer Jytte igen under bankens grænse for negative renter.

Fakta: Fem andre måder, du kan slippe for bankernes negative renter på Invester pengene i for eksempel aktier, guld, obligationer, ejendom eller investeringsobjekter som dyre ure, vin og kunst. Her skal du være opmærksom på, at enhver investering er forbundet med en risiko for tab. Og skal du bruge pengene inden for en kort tidshorisont, skal du nøje overveje, om du er villig til at løbe den risiko. Hæv pengene og put dem i en bankboks. Tjek din banks regler for opbevaring af kontanter i bankboks, før du gør det. Du skal også være opmærksom på, at kontanter kun er dækket af din indboforsikring, som typisk kun dækker få tusinde kroner. Brænder banken, eller bliver din boks udsat for røveri, er det bare ærgerligt. Vær også opmærksom på, om leje af boksen koster mere end de negative renter på din konto. Betal din gæld. Hvis du har gæld i en bil, forbrugslån, skattegæld eller lignende, kan du bruge dit indestående på over 100.000 kroner til at betale af på denne gæld. Så slipper du på en gang for negative renter på din indlånskonto og helt eller delvis for rentebetalingen på dine lån Invester pengene i din bolig, for eksempel energirenovering. Det øger værdien af din bolig og nedbringer de løbende udgifter til opvarmning af boligen. Og så den nemme: Brug dem på fornøjelser. Kilde: Forbrugerrådet Tænk

Jytte, Lars og Malene må ikke på forhånd aftale, at de betaler gaven tilbage til deres mor, forklarer Lise Roulund. For så er det per definition ikke en gave.

Men Lars og Malene må gerne blive ramt af en pludselig opstået gavmildhed og få lyst til at give deres mor en gave på 68.700 kroner hver om eksempelvis fem år, når Jytte skal købe en ny bil.

På disse to måder kan Jytte – og du og alle andre – helt lovligt flytte penge ud af bankernes zone for negative renter og få dem tilbage igen på et senere tidspunkt.

Erhvervsminister Simon Kollerup har nu indkaldt Finans Danmark til et møde om bankernes negative renter.