Den internationale burgergigant McDonald’s har stukket hånden dybt i lommen og gennemført koncernens største opkøb i 20 år.

Flere internationale medier melder, at McDonald’s har betalt 300 millioner dollars for det israelske firma Dynamic Yield. Et opkøb, McDonald’s-kunder inden for et par år vil se konsekvensen af.

McDonald’s nye firma specialiserer sig nemlig i kunstig intelligens og teknologi, der kan påvirke dine indkøb, skriver CNBC.

Teknologien skal først og fremmest bruges til en massiv opgradering af Drive In-konceptet, hvor man kører ind i bil, bestiller sin mad via en højtaler, hvorefter man kører videre og får udleveret sin mad gennem et vindue relativt kort tid efter.

De skærme med menuen, man ser før bestillingen, vil med den nye teknologi ændre sig hele tiden.

I en pressemeddelelse, som McDonald’s i USA har udsendt, beskriver de nogle af de forandringer, opkøbet vil medføre, skriver USA Today.

Den nye teknologi vil blandt andet udmønte sig i, at menuen vil skifte alt efter, hvad klokken er, hvordan vejret ser ud, travlhed i butikken og de ting på menuen, som er særligt populære hos kunderne.

Teknologien ventes også at blive udbredt til apps og andre former for teknologi, hvor McDonald’s kan ’inspirere’ dig, når du køber burgere.

McDonald's gør klar til at installere ny teknologi efter kæmpe opkøb. Foto: EDGAR SU Vis mere McDonald's gør klar til at installere ny teknologi efter kæmpe opkøb. Foto: EDGAR SU

Den nyindkøbte teknologi skal først og fremmest bruges til at opgradere de 2.000 McDonald’s-restauranter, der er i USA.

Om det også er noget, der skal udbredes til restauranter i resten af verden, står lige nu hen i det uvisse.

Det er dog ikke mere end to år siden, at McDonald’s i Danmark opgraderede teknologien markant med skærme i alle restauranterne, hvor man kan bestille sin mad uden at tale med en medarbejder.

B.T. har været i kontakt med McDonald’s Danmark. Her har man ikke umiddelbart nogen forventning om, at teknologien fra Dynamic Yield kommer til Danmark lige foreløbigt.