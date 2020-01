De færreste forventer, at maden bliver tilberedt under kummerlige forhold, når de spiser ude. Men det sker. Og indimellem går det så galt, at Fødevarestyrelsen må stange bøder ud.

Gennem et år har Fødevarestyrelsen udarbejdet 379 rapporter hos 10 af Danmarks førende restaurantkæder. De rapporter har B.T. gennemgået, og til tider er det hårrejsende læsning.

Kæder som McDonald's, Bone's, Dalle Valle, Burger King og Jensens Bøfhus har alle måttet indkassere store bøder.

I det følgende opridser vi nogle af kædernes største blamager gennem et år.

Burger King: Massive mængder støv og en sæbe-fadæse kostede dyrt

Det var med en grum forhistorie i baghovedet, at Fødevarestyrelsens kontrollanter den 6. december 2018 mødte op hos Burger King i shoppingcenteret Field's.

På tre af de fire foregående besøg var der problemer. Og nu fik kontrollanterne nok.

Det var 'massive' mængder støv, som sad over det hele i et lokale, hvor mad blev opbevaret og tilberedt, der fik bægeret til at flyde over.

Der langtfra rent nok for Fødevarestyrelsens kontrollant under et besøg hos Jensens Bøfhus i Odense 26.09.2019. Her fandt man støv, produktrester og emballage under skabet i takeaway-området. Vis mere Der langtfra rent nok for Fødevarestyrelsens kontrollant under et besøg hos Jensens Bøfhus i Odense 26.09.2019. Her fandt man støv, produktrester og emballage under skabet i takeaway-området.

Læg dertil røde plamager i isterningmaskinen og kalkbelægninger i opvaskemaskinen, og så har du opskriften på en situation, der kostede Burger King i Field's 15.000 kroner i bøde.

Godt 10 måneder senere gik det så galt hos Burger King i Herning.

I oktober 2019 opdagede Fødevarestyrelsen under et besøg, at der ikke var sæbe, så medarbejderne kunne vaske hænder på hygiejnisk forsvarlig vis – blandt andet efter toiletbesøg.

Samtidig var der snavset med gamle madrester på gulvet. Det kostede en indskærpelse.

Her er de værste og bedste kæder B.T. har fået aktindsigt i alle kontrolrapporter, der er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i perioden 15.11.2018 til og med 15.11.2019 i følgende 10 kæder: Burger King, McDonald's, Halifax, Flammen, Dalle Valle, Cafe A, Sunset Boulevard, Bone's, Carl's Jr. Skalborg 1954 og Jensens Bøfhus. Al data er trukket i Fødevarestyrelsens system og udleveret til B.T. Der er forskel på, hvor mange restauranter kæderne har, og hvor mange kontroller Fødevarestyrelsen har foretaget. Dalle Valle: Har haft 33 kontroller, hvoraf otte førte til indskærpelser og et til bøde og sur smiley. Cafe A: Har haft 33 kontroller, hvoraf ni førte til indskærpelser og tre til bøde og sur smiley. Burger King: Har haft 67 kontroller, hvoraf syv førte til indskærpelser og to til bøder og en sur smiley. Bone's: Har haft 34 besøg, hvoraf tre førte til indskærpelser og tre til bøder og sur smiley. Jensens Bøfhus: Har haft 34 besøg, hvoraf fire førte til indskærpelser og to til bøde og sur smiley. McDonalds: Har haft 80 besøg, hvor af seks har ført til indskærpelser og et til bøde og sur smiley. Sunset Boulevard: Har haft 59 besøg, hvoraf seks førte til indskærpelser. Carl's Jr. Skalborg 1954: Har haft 12 besøg, hvoraf et gav en indskærpelse. Flammen: Har haft 15 besøg, hvoraf et førte til en indskærpelse. Halifax: Har haft 15 besøg, hvoraf et førte til en indskærpelse. Carl's Jr. Skalborg 1954: Har haft 12 besøg, hvoraf et førte til en indskærpelse.

To uger senere kom Fødevarestyrelsens kontrollanter tilbage.

Og den var stadigvæk gal. Godt nok kunne medarbejderne nu vaske hænder med sæbe, men rengøringen var mildest talt mangelfuld.

Kontrollanterne fandt ophobning af snavs, støv og gamle madrester på gulvet samt gammel emballage og fedt.

Samtidig havde Burger King ikke hængt den negative rapport op fra sidste besøg på en ordentlig og synlig måde.

Temperaturen i en ribeye hos Bone's i Tilst var den 13.02.2019 13,8 grader.Kødet lå i kølerummet og skulle derfor holdes på en temperatur på maks. 5 grader. Foto: Fødevarestyrelsen Vis mere Temperaturen i en ribeye hos Bone's i Tilst var den 13.02.2019 13,8 grader.Kødet lå i kølerummet og skulle derfor holdes på en temperatur på maks. 5 grader. Foto: Fødevarestyrelsen

Nu måtte Burger King til lommerne. Bøde: 10.000 kroner.

Jensens Bøfhus: To bøder på to måneder

Det var en kavalkade af snavs, skidt og mærkværdige plamager, som fik Fødevarestyrelsen til at tage fløjlshandskerne af i juli 2019, da de besøgte Jensens Bøfhus i Esbjerg.

De fandt snavs, fedtede belægninger, sorte prikker og skimmel og kvitterede med en bøde på 15.000 kroner.

I september gik det også galt hos Jensens Bøfhus på Læssøegade i Odense.

Her stødte kontrollanterne på indtørret sovs, indtørret salat, indtørret mad og fedtrester.

På gulvet var der fedtdråber, glasskår, støv, snavs, vand og en udefinerbar mørk plamage.

For anden gang på to måneder måtte Jensens Bøfhus til lommerne. Bøde: 10.000 kroner.

De 'rene' bøtter, som anvendes til sovser hos Jensens Bøfhus, var langtfra indbydende. Her set med indtørret belægninger fra gammel sovs. Fødevarestyrelsen var på besøg hos restauranten i Odense 26.09.2019. Vis mere De 'rene' bøtter, som anvendes til sovser hos Jensens Bøfhus, var langtfra indbydende. Her set med indtørret belægninger fra gammel sovs. Fødevarestyrelsen var på besøg hos restauranten i Odense 26.09.2019.

Bone's: Måtte lukke køkkenet ned

En god bøf skal serveres varm, men den skal på ingen måde opbevares for varmt.

Det var imidlertid tilfældet hos Bone's i Tilst i februar 2019, hvor kølerummet med mad havde en temperatur langt over det tilladte.

Både hakkebøffer, Ranch-dressing og letmælk var lige til at smide i skraldespanden.

Det samme var tilfældet for restaurantens ribeye steaks, der havde en temperatur på 13,8 grader, hvilket er tre gange højere end den tilladte.

Al maden blev straks smidt ud, og hele køkkenet måtte lukke ned, indtil kølerummet blev ordnet. Bøde: 15.000 kroner.

McDonald's: Arbejdede videre trods uhygiejniske forhold – og blev straffet

Allerede i februar 2019 gik det op for Fødevarestyrelsen, at den var gal hos McDonald's i shoppingcenteret Fisketorvet.

På Bone's i Holstebro var deres færdigsaltede ben ikke appetitlige, ifølge kontrollanten.De var begyndt at mørkne i kødet, klistrede på undersiden og havde en 'afvigende' lugt.Kontrollen blev foretaget 4.4.2019. Vis mere På Bone's i Holstebro var deres færdigsaltede ben ikke appetitlige, ifølge kontrollanten.De var begyndt at mørkne i kødet, klistrede på undersiden og havde en 'afvigende' lugt.Kontrollen blev foretaget 4.4.2019.

Et kontrolbesøg afslørede, at medarbejderne ikke kunne vaske hænder på hygiejnisk vis – der var ganske enkelt ikke varmt vand i hanerne – ligesom man heller ikke kunne vaske op med varmt vand.

Det kostede en løftet pegefinger.

I april vendte kontrollanterne så tilbage for at se, om det var blevet bedre.

Men heller ikke denne gang var der varmt vand i hanerne.

Alligevel fortsatte produktionen af burgere, og nu gad kontrollanterne ikke mere: 15.000 kroner i bøde.

Dalle Valle: Vågen kunde kostede kassen

En kritisk gæst hos Dalle Valle i shoppingcenteret Field's kostede i slutningen af august 2019 kæden en bøde.

Personen fornemmede, at der var ugler i mosen, og kontaktede Fødevarestyrelsen. Det viste sig at være en god idé.

Kontrollanterne kunne hurtigt konstatere, at medarbejderne havde svært ved at opbevare maden ved den korrekte temperatur.

En køleboks blev målt til 11,6 grader, og da kontrollanterne stak termometeret ned i en gang ferske kyllingelår, var resultatet hårrejsende: 17 graders varme.

Derudover var der også 10,6 grader varm tzatziki og 11,2 grader varm mælk.

Det kunne kontrollanterne ikke se gennem fingre med. Bøde: 10.000 kroner.