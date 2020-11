Det er en af de efterhånden større kulinariske klassikere i Danmark, der skal sættes under kritisk lup, da B.T. mandag formiddag møder smagstester og lektor på Københavns Professionshøjskole Michael René i en forstad til København.

Han er spændt, men har egentlig ikke så store forventninger til dagens test. Prisniveauet på en af danskernes absolutte fastfood-favoritter er lavt, og fedtindholdet er højt. Det er sjældent nogen god kombination.

Ikke desto mindre er der lagt op til et brag mellem giganter, når Michael René denne mandag smager sig vej gennem fem forskellige cheeseburgere.

Spørgsmålet, han er mødt op for at besvare, er simpelt: Hvilken af de fem store fastfoodkæder, B.T. har udvalgt, laver lige nu den bedste cheeseburger i Danmark?

Michael René testsmager Burger Kings bud på en cheeseburger. Vis mere Michael René testsmager Burger Kings bud på en cheeseburger.

Er det en af de amerikanske kæder i form af McDonald's, Carl's Jr. eller Burger King?

Er det danske Sunset Boulevard? Eller er det svenske Max Burger?

Og det er ikke nogen nem test at vinde. For selv om det kan virke som en relativt nem ting at klaske sammen, sådan en cheeseburger, er det langtfra tilfældet.

Sammensætningen af en cheeseburger har udviklet sig til noget af en kunstart i de snart 100 år, cheeseburgeren har eksisteret.

Cheeseburgere laves i dag både på restauranter i den dyre ende og i gourmet- og café-udgaver.



Alligevel er det fortsat cheeseburgere fra den slags fastfoodkæder, der serverer din mad på få minutter, der er klart mest populære.

Her er cheeseburgeren blandt de mest solgte produkter overhovedet – der serveres tusinder i timen i Danmark hver dag.

Michael René har en klar idé om, hvad der skal til, før en cheeseburger er en succes. Nøglen er balance.

FAKTA: Testens fem kæder Max Burger blev grundlagt i Sverige i 1968 og er Sveriges første burgerkæde. I dag er der knap 100 Max Burger-restauranter i Sverige, syv i Norge og fire i Danmark, hvor Max Burger har været til stede siden 2013. McDonald's blev grundlagt i USA i 1940 og har siden udviklet sig til en verdensomspændende gigant. I dag har McDonald's knap 39.000 restauranter i hele verden. McDonald's har været til stede i Danmark siden 1981 og har 90 danske restauranter. Burger King blev grundlagt i USA i 1954 og har siden udviklet sig til en verdensomspændende gigant. I dag har Burger King omkring 19.000 restauranter på verdensplan. Burger King var den første store udenlandske burgerkæde, der kom til Danmark. Det skete i 1977. I dag har Burger King 56 restauranter i Danmark. Carl's Jr blev grundlagt i 1956 i USA og har siden udviklet sig til en international kæde. I dag har Carl's Jr omkring 3.800 restauranter fordelt i hele verden. Carl's Jr. har været i Danmark siden 2013 og har i dag 16 danske restauranter.



Sunset Boulevard er en dansk kæde, der åbnede i 1996. Siden har det udviklet sig til en af de største spillere på fastfoodmarkedet i Danmark. I dag har Sunset Boulevard 43 restauranter i Danmark, er til stede på Færøerne og åbner i Grøndland om få uger. Kilde: Kæderne selv, Statitia.com, kædernes hjemmesider

»Du har alle ingredienserne til at lave en fuldendt smagsoplevelse i en cheeseburger,« forklarer Michael René:

»Det søde fra brødet, salt og umami fra kødet, det fede og bitre fra osten og det syrlige fra ketchup og agurker. En god burger har godt brød, velstegt kød, god ost og smagfuld agurk. Det håber jeg, vi finder.«

De følgende timers smagstest i de forskellige restauranter præsenterer os for en bred vifte af cheeseburgere.

De forskellige kæder har hver deres måde at tilberede en cheeseburger på, og derfor er der ret klare forskelle på den oplevelse, du får for pengene.

Der er også relativt stor forskel på top og bund.

Testens dårligste burger beskrives som både sej og med meget svag smag af kød.

Testens vinder beskrives som en burger, der 'har det hele'.

»Der er alt fra svampet burgerbolle til velristet bolle og smagfuld bøf til nærmest smagsløst kød i det her felt,« siger Michael René, efter testen er gennemført:

»Det er en enormt stor forskel. Man kan måske tænke, at en cheeseburger er en kedelig størrelse, men det kan virkelig noget. Kunderne har virkelig noget at vælge imellem her. Der er et bredt udvalg.«

Scroll til siden for at se alle testens fem burgere.