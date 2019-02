Falske annoncer, konkurrencer og mails. Det er, hvad McDonald’s i Danmark er udsat for i øjeblikket.

»Vi er hårdt ramt lige nu og har derfor informeret om det på vores platforme, så alle er advaret,« fortæller Mads Jensen, der er kommunikationschef hos McDonald’s Danmark, til B.T.

Blandt andet er der en falsk e-mail i omløb i øjeblikket, hvor man kan vinde gratis mad fra McDonald’s.

»Der er en masse, der forsøger at lokke med tilbud, der er for gode til at være sande. Jeg gætter på, det rammer os, fordi vi er store, og der er mange, der kender os,« siger Mads Jensen.

Derudover kan man i øjeblikket på diverse Facebook-sider for 99 kroner købe et såkaldt proxy hack.

Den skulle eftersigende give adgang til ubegrænsede kuponer i McDonald’s Appen.

Samtidig florerer der falske McDonald’s-annoncer på både Instagram og Facebook, ligesom der også er en falsk McDonald's- konkurrence i omløb.

»Støder man på et tilbud, der er for godt til at være sandt, så er det, fordi det er det,« siger Mads Jensen.