Scandic Food A/S tilbagekalder produktet REMA 1000 Økologisk Mayonnaise.

Det skyldes, at der er risiko for, at mayonnaisen har 'skimmelvækst'.

Det skriver Fødevarestyrelsen.

Som navnet indikerer, så er produktet er solgt i Rema 1000-butikker.

Og det er over hele landet.

Mayonnaisen har et nettoindhold på 210 gram og en 'best før dato', der lyder 26.16.2021.

Har man købt produktet, så lyder anbefalingen, at man smider det ud eller leverer det tilbage til den butik, hvor man har købt det.

Fødevarestyrelsen skriver ganske kort om risiko ved at indtage produktet:

'Skimmelvækst gør, at produktet er vurderet uegnet som fødevare.'