Et parti af Gestus Mayonnaise på 300 gram tilbagekaldes, efter der er fundet skimmelvækst i flere af flaskerne.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Konkret er der tale om mayonnaiser med udløbsdatoen 21. marts 2019.

De er blevet solgt i Min Købmand, Letkøb, SPAR, MENY og Løvbjerg, og derudover også i et par butikker uden for kæderne.

Fundet af mug gør, at produktet ikke længere er egnet til at blive spist af mennesker.

Miljø- og Fødevareministeriet anbefaler at forbrugere, der har købt mayonnaise fra de ovenstående partier, bør kassere dem eller levere dem tilbage til butikken, hvor de er købt.

