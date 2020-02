En forbløffende sag udspiller sig i disse dage i byen Tørring nord for Vejle.

En sag, som har efterladt historiens hovedperson, Max Madsen, dybt frustreret, og som har sendt Skattestyrelsen, FDM og B.T. på overarbejde.

Sagens udgangspunkt er januar 2019. Her sad Max Madsen i sit hjem i Tørring og var i gang med sit årlige eftersyn af økonomien, da han studsede over en udgift på sin betalingsservice.

Skattestyrelsen stod til at trække 2.330 kroner i afgift for en bil, Max intet kendte til. Han kunne samtidig se, at Skattestyrelsen i 2018 allerede havde trukket to gange 2.310 kroner for samme bil.

Max var forbløffet. Han ringede til Skattestyrelsen.

»De havde svært ved at forstå, at der var sket en fejl, og at jeg betalte for en anden persons bil. De blev ved med at gentage, at jeg skulle kontakte min bank og stoppe betalingen. Det endte i en hel del diskussion og besvær,« husker Max Madsen:

»Til sidst blev jeg så træt af det, at jeg sendte dem en besked: ’Glem det. Det kan være lige meget med de penge’. Det skulle bare stoppe. Jeg skrev til dem, at jeg havde stoppet næste betaling.«

Max tænkte, at det var det. Men en måned senere, i slutningen af februar 2019, tilbageførte Skattestyrelsen pludselig de to gange 2.310 kroner til Max’ konto. Han havde fået oprejsning. Han glemte alt om sagen.

Indtil han et år senere, i januar 2020, igen sad og gik sin økonomi igennem.

I efteråret 2019 havde Skattestyrelsen igen trukket 2.330 for den mystiske bil og endnu en betaling stod og ventede.

»Jeg tænkte: ’Det var sørens. Det er jo vanvittigt',« husker Max Madsen:

»Jeg ringede til Skat og forsøgte at forklare, at der var sket en brøler igen. De blev bare ved med at gentage, at jeg skulle kontakte min bank og stoppe betalingerne.«

Foto: Byrd/Rasmus Laurvig Vis mere Foto: Byrd/Rasmus Laurvig

Så Max stoppede betalingen og skrev endnu en besked til Skattestyrelsen om, at han vil have sine penge tilbage.

Og så allierede han sig med B.T., som begyndte at dykke ned i sagen.

To ting lå hurtigt fast: Den mystiske bil er ikke registreret i Max’ navn hos Skat. Den mystiske bil er en Opel Zafira, som ligger og tøffer rundt i Aalborg-området.

Og så tog sagen en drejning, som kan være svær helt at forstå. Så følg nu godt med.

Efter flere dages dialog og undersøgelser internt i Skattestyrelsen vendte de torsdag tilbage til B.T. med følgende melding:

'Fejlen kan umuligt ligge hos Skat. Det er ikke muligt for Skat at oprette regninger på borgeres betalingsservice uden borgerens skriftlige tilladelse. Uden den tilladelse er det kun banken eller borgeren selv, der kan tilmelde eller afmelde regninger på betalingsservice.'

Med andre ord: Pilen pegede tilbage på Max. Det var ham, som havde oprettet betalingen på en bil, han aldrig har set eller kørt i. En mulighed, Max ikke kan forstå, hvornår skulle være sket.

En helt tredje forklaringsmodel dukkede så op, da Helle Kisum, underdirektør i Skattestyrelsen, skrev følgende i en mail til B.T.

Max Madsen i sit hjem i Tørring Foto: Byrd/Rasmus Laurvig Vis mere Max Madsen i sit hjem i Tørring Foto: Byrd/Rasmus Laurvig

’Vi ser ofte eksempler på, at borgere taster forkert, når der skal oprettes en ny betalingsserviceaftale, og så er det, at vi opfordrer borgeren til at slette hele aftalen og lave en ny på det rigtige betalingsnummer.’

Kort sagt: Max havde på et tidspunkt indbetalt et girokort, tilmeldt det til betalingsservice og i den forbindelse tastet tal forkert.

Den fejl betød så, at Max fik tilmeldt en anden mands regninger fra Skat til sin betalingsservice.

»Jeg aner ikke, hvornår det skulle være sket. Mine egne to køretøjer er registreret, og dem betaler jeg for, så det er ikke i den forbindelse,« siger Max Madsen:

»Og Skat har ikke vist mig sort på hvidt, at det er det, der er foregået. Gør de det, må jeg forholde mig til det.«

Interesseorganisationen for danske bilister, FDM, har i flere dage fulgt sagen på sidelinjen. Her er man ikke imponeret over forløbet.

Uanset om det er Max selv, der har lavet en tastefejl.

»Det her er en helt grotesk sag. Vi har aldrig set sådan en sag før, så det er fuldstændig uhørt,« siger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom i FDM, og fortsætter:

Hvad med bilens ejer? B.T. har forsøgt at få fat i den person, der ejer den bil, Max har betalt afgitfter på. Det er ikke lykkedes. Skattestyrelsen oplyser til B.T., at det ikke er muligt, at den samme afgift betales af to forskellige.

»Jeg er helt uforstående overfor Skats håndtering. Allerede da Skat i februar 2019 tilbagefører beløbene og erkender, at det er en fejl, bør sagen stoppe. De bør stoppe al opkrævning fra Max, og han bør kunne stole på, at når han har talt med Skat, så er den sag ude af verden.«

Men hos Skat forklarer man igen, at Skat simpelthen ikke kan stoppe regninger på betalingsservice uden en skriftlig tilladelse. Stopper du det ikke selv, kører det videre derudad, selvom det ikke er din bil.

Max erkender, at han kun afviste den ene betaling i stedet for at lukke hele aftalen.

Havde han afvist hele betalingsserviceaftalen, var regningerne stoppet. Det tænkte han dog ikke over, fordi han gik ud fra, at sagen var lukket, da han fik pengene tilbage fra Skat.

Foto: Byrd/Rasmus Laurvig Vis mere Foto: Byrd/Rasmus Laurvig

Siden B.T. gik ind i sagen, er der dog sket lidt i Max’ sag.

Torsdag fik han pludselig en besked om, at Skattestyrelsen vil tilbageføre den seneste opkrævning til Max’ konto, ligesom man har skrevet en mail til Max, hvor det lyder, at Skattestyrelsens medarbejdere meget gerne vil tale med Max og forklare ham, hvad der er sket.

I en mail til B.T. beklager Skattestyrelsen da også, at Max har haft en dårlig oplevelse i sagsforløbet.

’Hvis en borger er utilfreds med den behandling, vedkommende har fået, så er det selvfølgelig meget uheldigt, og det vil jeg gerne beklage. Er der yderligere vi kan hjælpe borgeren med, så er borgeren meget velkommen til at henvende sig til os igen, og så vil vi selvfølgelig give den relevante vejledning’, skriver Helle Kisum.