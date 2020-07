Det første halve år af 2020 har på mange måder været lidt af en rutsjebanetur på det danske boligmarked.

Markedet startede de fleste steder på toppen efter flere år med fremgang, så ramte coronaen og lagde en dæmper på markedet med betydeligt færre nyudbudte boliger. Alligevel melder flere af landets mæglerklæder om rekordmåneder på salgsfronten.

Det har nogle af landets kendisser i den grad også mærket - de nemlig solgt deres boliger hurtigere end hurtigt. Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Årets hurtigste kendishandler



Heidi Frederikke Sigdal - fire dage

Tilbage i februar satte den populære tv-vært Heidi Frederikke Sigdal sit 150 kvadratmeter store hjem i den københavnske forstadskommune Værløse til salg.

Knap var blækket på mæglerkontrakten tørt, før villaen fra 2016 var solgt; efter kun fire dage på markedet - og så endda til 55.000 kroner mere end udbudsprisen på 6.295.000 kroner

Se boligen her

Heidi Frederikke Sigdals bolig Foto: Nybolig Værløse – Andreasen & Terman Vis mere Heidi Frederikke Sigdals bolig Foto: Nybolig Værløse – Andreasen & Terman

Peter Falktoft - seks dage

Man kan vist roligt sige, at radiostemmen og mediemennesket Peter Falktoft havde “kæmpevinger bagud”, da han fik solgt sin 97 kvadratmeter store herskabslejlighed på Frederiksberg i maj.

Den fik nemlig kun lov til at ligge offentligt til salg i seks dage, før der stod “solgt” på til salg-skiltet. Ovenikøbet fik han også den eksakte udbudspris på 5,9 millioner kroner for kvadratmeterne.

Se boligen her

Ståle Solbakken - otte dage

Det var godt nok anden gang, at FCK-manageren, Ståle Solbakken, forsøgte at sælge sin 157 kvadratmeter store lejlighed ved Kongens Have i København, da den kom på markedet i maj.

Men denne gang gik det altså tjept - og Solbakken fik en underskrift på købsaftalen efter kun otte dage. Salgsprisen endte på 7,2 millioner kroner.

Se boligen her

Ståle Solbakkens lejlighed Foto: Nybolig København K – Munch & Bjerregaard Vis mere Ståle Solbakkens lejlighed Foto: Nybolig København K – Munch & Bjerregaard

Tuva Novotny - 12 dage

Efter næsten ni år på adressen satte den kendte Midsommer-skuespillerinde Tuva Novotny sin herskabslejlighed på Vesterbro til salg i juni.

Den 118 kvadratmeter store ejerlejlighed fik ifølge Boliga.dk kun lov til at ligge på markedet i 12 dage, før den blev taget af og markeret “under salg” på mæglerens salgsopstilling.

Se boligen her

Nikolaj Stokholm - 13 dage

Det skulle kun tage 13 dage på det officielle boligmarked før komikeren Nikolaj Stokholm fik solgt sin 78 kvadratmeter store lejlighed på Østerbro i København.

Sjit Happens-skuespilleren satte hjemmet til salg for 3.695.000 kroner i maj - om prisen ramte plet, vil vise sig, når handlen er tinglyst.

Se boligen her

Nikolaj Stokholms lejlighed Foto: Lokalbolig Østerbro Vis mere Nikolaj Stokholms lejlighed Foto: Lokalbolig Østerbro

*Ovenstående liste er et udtryk for de fem hurtigste kendishandler foretaget i almindeligt frit salg i år - og som Boliga.dk har kendskab til.