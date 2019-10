Hvis du går og drømmer om at købe et hus, behøver du ikke nødvendigvis at ruinere dig selv eller tage et kæmpestort millionlån i banken.

I hvert fald er det på det danske boligmarked muligt at blive husejer for langt mindre summer, end du sikkert tror - nogle steder kan du nemlig slippe med at smide et femcifret beløb for et nyt hybel.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Det er tilfældet for to af de tre huse, der lige nu er landets allerbilligste villaer udbudt til salg. Her behøver du ikke at have en bugnende formue for at være med - til gengæld kræver husene dog en kærlig hånd af den helt store slags.

Danmarks tre billigste huse

Gl Grænse Vej, Roager

Foto: Mikkelsens Ejendomskontor Vis mere Foto: Mikkelsens Ejendomskontor

Det findes ikke billigere lige nu end den her murstensvilla i Roager syd for Ribe. Det 80 kvadratmeter store sønderjyske hus kan erhverves for en kvadratmeterpris på lige over 1.100 kroner.

Her har du muligheden for at bruge dine handy man-evner eller måske rive ned og bygget nyt.

Boligen er fra 1945 og ligger på en 1.470 kvadratmeter stor grund omgivet af marker.

Udbudspris: 95.000 kroner

Se boligen her.

Skjernvej 53, Trøstrup, 6920 Videbæk

Foto: Home Ringkøbing-Skjern Vis mere Foto: Home Ringkøbing-Skjern

Du slipper også med under 100.000 kroner i den lille landsby Trøstrup, der ligger omtrent midt mellem Ringkøbing og Herning.

Det 85 kvadratmeter store hus er i kategorien: et projekt for gør-det-selv-folket, og ligger på en lidt over 2.200 kvadratmeter stor grund i landlige omgivelser.

Du kan du købe hele baduljen til en kvadratmeterpris på lige omkring 1.100 kroner. Det skriver Boliga.dk.

Udbudspris: 98.000 kroner

Se boligen her.

Skovbyvej 74, Skovby, 6470 Sydals

Godt nok skal man give mere end et femcifret beløb for den her bindingsværksvilla, der ligger i Skovby på Sydals ikke langt fra havet - men det er stadig et af landets billigste huse til salg i øjeblikket.

Det 81 kvadratmeter store hus er et stråtækt håndværkertilbud bygget i slutningen af 1700-tallet.

En potentiel køber skal da heller ikke slippe mere end godt 1.350 kroner pr. kvadratmeter - og så får man en have med terrasse og udhus med i købet.

Udbudspris: 110.000 kroner

Se boligen her.