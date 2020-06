En række af de tiltag, den landsdækkende kæde Matas har indført for at inddæmme spredningen af coronavirus, bliver ikke taget af bordet, når coronakrisen en dag bliver afblæst.

I stedet vil Matas være i konstant ‘coronatilstand’ fra nu af på en lang række punkter.

Det oplyser Matas i en pressemeddelelse.

Alle kædens 2.500 butiksmedarbejdere har således været til et uddannelsesforløb og blevet certificeret i ‘Tryg og sikker butik’, oplyser Matas.

»Coronavirussen har gjort os alle meget opmærksomme på, hvor stor indflydelse vores adfærd har på risikoen for, at vi smitter hinanden. Med en certificering af vores medarbejdere og de nye tiltag i butikkerne er vores medarbejdere nu klædt endnu bedre på at sikre en tryg butik,« siger retaildirektør for Matas Allan Kristoffersen i pressemeddelelsen.

Kunderne vil umiddelbart tydeligt mærke de nye og permanente tiltag.

Ekspedienterne vil bære visir, når kunderne får lagt make up i butikken, og der vil være skilte, der opfordrer kunderne til at få personalet til spritte testerne af, før de eksempelvis prøver en creme eller parfume.

Også håndspritstandere vil fremover være en fast del af Matas’ butikker.

I samme pressemeddelelse oplyser Dansk Erhverv, at de forventer, at flere butikker vil beholde en række coronatiltag permanent.

Det vil eksempelvis være i form af afstandsmarkeringer i butikkerne og plexiglas mellem kunder og ekspedienter.

I Matas forventer man, at både kunder og medarbejdere hurtigt vænner sig til, at tiltagene gøres permanente.