Danskerne er storforbrugere af kosttilskud, men man skal ikke tro på alt, hvad man læser om produkterne.

Senest har Matas gjort sig skyldig i vildledende markedsføring af kosttilskud.

Det er resulteret i en bøde på 20.000 kroner til butikskæden.

»Vi accepterer naturligvis bøden og har efterfølgende strammet vores kontrolprocedurer,« skriver Klaus Fridorf, der er kommunikationschef i Matas, i en sms til B.T.

Bøden er udstukket af Fødevarestyrelsen efter et kontroltilsyn i Matas’ hovedkvarter i Allerød, der fandt sted på baggrund af to anmeldelser.

Matas blev taget i at skrive på sin hjemmeside, at kosttilskud med henholdsvis kæmpenatlysolie og havtorn har en gavnlig virkning på sygdom.

Det er i strid med reglerne.

Det er nemlig forbudt at love forbrugerne, at fødevarer og kosttilskud kan løse forskellige helbredsproblemer – også kaldet sygdomsanprisning.

Matas skrev blandt andet, at kæmpenatlysolie kan fjerne eksem, mindske smerter fra ømme led samt benyttes som alternativ medicin.

Yderligere skrev Matas, at kosttilskud med havtorn er fuld af antioxidanter på grund af et højt indhold af C-vitamin, og at disse bidrager til at beskytte cellerne mod såkaldt »oxidativ stress«.

Klaus Fridorf oplyser, at alle generelle tekster om indholdsstoffer bliver gennemlæst af Matas’ egne farmakonomer og af firmaets regulatoriske afdeling.

Men ikke desto mindre er det altså gået galt.

»Der har desværre været en fejl i to af teksterne i forhold til den nye lovgivning om anprisninger, og så snart vi blev gjort opmærksomme på det, fjernede vi de omtale tekster,« lyder det fra kommunikationschefen.