Der er e-mails og sms'er i omløb, som ser ud fra at være fra Matas, men som ikke har noget med kæden at gøre.

'Der er flere forskellige beskeder i omløb, og hvis afsenderen ikke er kundeservice@matas.dk, er den ikke fra os'.

Sådan lyder advarslen til medlemmerne af Club Matas i en e-mail, som B.T. har set.

Ifølge Matas har gerningsmændene kontaktet helt tilfældige danskere, som ikke nødvendigvis er medlem af Matas' kundeklub, Club Matas.

'For god ordens skyld vil vi gerne understrege, at der ikke har været tale om et sikkerhedsbrud fra vores side. Dine oplysninger er ikke videregivet fra Club Matas,' fastslår kæden i e-mailen.

Matas opfordrer til, at man ikke åbner nogle links i e-mailen, og at man heller ikke udfylder oplysninger.

Er man kommet til det alligevel, skal man sørge for at spærre sit betalingskort hurtigst muligt hos banken - og eventuelt politianmelde sagen.

Club Matas er med cirka 1,7 millioner medlemmer en af Danmarks største kundeklubber.