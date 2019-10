Fra trappesten til palævilla: Hele Danmark kunne i Matador se Mads Skjern gå fra den nye mand i byen med lidt for fikse idéer til en af Korsbæks absolutte spidser.

Øjeblikket, hvor han nåede toppen, blev for alvor slået fast i tv-serien, da Mads Skjern købte en kæmpestor millionvilla til fruen Ingeborg - og netop det hus kom tidligere på året til salg.

Dengang lød udbudsprisen på 52,5 millioner kroner, men nu kan du altså spare lidt - hvis du går og drømmer om at blive den nye ejer af historisk liebhaveri og Matador-nostalgi.

Det skriver Boliga.dk.

Den 440 kvadratmeter store villa fra 1919 er nemlig lige blevet sat ned i pris - 10 millioner kroner for at være helt præcis.

Eksklusivt boligområde

Huset ligger i Nordsjælland på en cirka 10.000 kvadratmeter stor grund helt ud til Furesøen.

Så udover husets historie og eksklusive inventar er det ifølge ejendomsmægler Søren Heilesen, der er partner hos mæglerfirmaet Claus Borg & Partner, beliggenheden, der gør ejendommen til noget helt særligt.

Det er da også et boligområde med mange imponerende, store villaer, der blive handlet til kvadratmeterpriser langt over landsgennemsnittet.

I det første halve år 2019 bliver husene i postdistriktet Holte, hvor "Mads Skjerns" hus ligger, solgt for i gennemsnit 38.641 kroner pr. kvadratmeter. Det er over 22.000 kroner mere for en kvadratmeter end landsgennemsnittet for villa og rækkehuse, der ligger på 16.433 kroner.

Det viser tal fra Boliga.dk.

Ejendommen har i næsten 70 år været ejet af den samme familie: Øvlisen og Hallas-Møller – der står bag medicingiganten Novo Nordisk – og kan altså nu købes for 42,5 millioner kroner,

Se "Mads Skjerns" hus her.