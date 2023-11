Det var en regulær bombe, der fredag ramte techverdenenen.

Bestyrelsen i firmaet bag ChatGPT fyrede direktøren Sam Altman ud af det blå, og siden da har der været decideret kaos i OpenAI, der blandt andet står bag den populære AI-chatbot.

Bestyrelsen mente, at Altman ikke havde været ærlig i sin kommunikation, og bestyrelsen havde ikke længere tillid til ham, lød det i flere internationale medier, herunder The Guardian.

Nyheden om Sam Altmans fyring fik flere højtstående medarbejdere til at sige op, og store investorer var langt fra tilfredse med fyringen.

Der bliver endda konspireret i, om den fyrede direktør og de afgående medarbejdere ville gå sammen om at skabe en direkte konkurrent til OpenAI, som ellers bliver spået en fremtid som et af verdens mest værdifulde selskaber.

I weekenden tog sagen endnu en opsigtsvækkende drejning, da kilder tæt på forløbet sagde til techmediet The Verge, at Altman forhandlede om en mulig tilbagevenden til OpenAI.

Ifølge en af kilderne havde Sam Altman det 'ambivalent' med at vende tilbage til selskabet, og han ville i så fald have væsentlige ændringer i ledelsen, lød det.

Men mediet The Information skriver sent søndag, at Sam Altman ikke vender tilbage som administrerende direktør i OpenAI.

Det skal OpenAI-medstifter og -bestyrelsesmedlem Ilya Sutskever have fortalt til selskabets personale, skriver mediet.

Emmett Shear skal ifølge The Information være selskabets midlertidige topchef.

Lørdag understregede selskabets driftsdirektør, Brad Lightcap, ifølge Reuters i en intern meddelelse, at fyringen handlede om et 'sammenbrud i kommunikationen' og ikke 'misbrug eller noget relateret til vores finansielle, selskabsmæssige, sikkerheds- eller privatlivspraksis'.

En talsperson fra Microsoft sagde kort efter, fyringen blev officiel fredag, at man vil forblive dedikeret til partnerskabet med OpenAI.

Meget tyder dog på, at aktionærerne, herunder Microsoft, ikke blev taget med på råd eller på nogen anden måde advaret, inden bestyrelsen valgte at afskedige Sam Altman.

Microsoft har ad flere omgange investeret store milliardbeløb i virksomheden. Senest i starten af 2023. Her postede tech-giganten 10 milliarder dollar i firmaet.