Efter flere år med store rentestigninger i verdens centralbanker for at få inflationen under kontrol, peger rigtig meget nu i retning af, at renterne kommer til at falde igen.

Og det kan godt ende som relativt kraftigt rentefald inden 2024 er omme.

Ifølge mediet Bloomberg er forventningen nu, at ECB, den europæiske centralbank, kommer til at sænke renten fire gange inden årets udgang med 0,25 procentpoint hver gang.

»Det vil være et ret kraftigt ryk ned i renten på kort tid, hvis den prognose bliver til virkelighed,« siger Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank:

»Jeg hælder til, at den prognose holder. Jeg tror faktisk, at vi kommer til at se fem rentenedsættelser inden året er omme.«

Især for landets boligejere, som har oplevet massive rentestigninger de seneste år, vil det være en kærkommen udvikling.

»På de fastforrentede boliglån har vi allerede set, at de her rentefald er priset ind. Vi har set relativt mærkbare fald i renterne allerede nu,« forklarer Søren Kristensen:

»Her er faren faktisk, at hvis ikke vi får de her rentenesættelser, så kommer de fastforrentede lån til at stige igen inden årets udgang,« siger Søren Kristensen.

For boligejere med kortere forrentede lån - eksempelvis F-kort - vil en række rentefald dog være en økonomisk gevinst relativt hurtigt.

»Vi oplever, at boligejerne i stor stil rykker over i de korte lån lige nu, fordi der er en forventning om, at renterne kommer til at falde,« forklarer Søren Kristensen:

»Og det er klart: Får vi fire eller fem rentenedsættelser fra ECB inden året er omme, jamen så falder renten også ret markant på de korte lån, og det vil, for mange boligejere, udløse besparelser på mange tusinde kroner inden for relativt kort tid.«